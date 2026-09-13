박경혜, 갑작스러운 발목 인대 파열…"후유증 생길 수 있다고" 걱정

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 발목 인대 파열로 부상을 입었다.

13일 유튜브 채널 '경혜볼래'에서는 '발목 인대 파열로 인한 강제 외출금지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박경혜는 "원래 등산을 가려 했다. 너무 쨍쨍하지 않고 등산가기 좋은 날씨 같은데 이슈가 생겼다"며 반깁스한 발목을 보여줬다.

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박경혜는 "바쁜 일도 없었고 뭘 하는 중도 아니었고 핸드폰을 하지도 않았다. 멍하니 있다 그런 것도 아니고 그냥 갑자기 대차게 넘어졌다. 넘어지면서 왼쪽 발목 인대가 부분 파열이 돼서 현재 반깁스를 하고 있는 상황이다. 그래서 오늘 계획과는 다르지만 반깁스와 함께 하는 하루를 보여드리려고 한다"고 밝혔다.

박경혜는 "다리를 다쳐서 2층 침대를 사용하지 못한다. 올라갔다 내려갔다 하는 게 자유롭지 않아서 1층에 침실을 꾸렸다"고 임시 침실을 꾸몄다고 밝혔다.

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박경혜는 "정말 당황스러운 일이 뭐였냐면 제가 다칠 줄 몰랐다. 빨래하고 청소기를 돌리겠다 생각한 날 다쳤다. 아직까지 청소기도 못 돌리고 빨래도 못 돌렸다. 그래서 오늘은 병원에 갔다가 어쩔 수 없이 빨래를 해야 한다"고 다친 몸으로 집안일까지 해냈다.

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하루종일 집에서 하루를 보낸 박경혜는 "파열 정도에서 끝난 게 너무 다행이라 생각하는 게 뼈를 다쳐서 통깁스를 했으면 못 씻지 않냐. 혼자 살면서 가장 걱정되는 건 혼자 화장실에 갈 수 없고 씻을 수 없다. 왼쪽 다리가 다쳐서 가까운 거리는 운전할 수도 있고 집안일도 할 수 있어서 다행"이라며 "사실 예전에 한번 다쳤던 부위다. 계속 접지를 수 있는 후유증이 남을 수 있다고 말씀해주시더라. 그래서 깁스를 풀고 발목을 강화할 수 있는 운동을 집중해서 해줘야 한다고 말씀해주셔서 2주 후에 경과를 보고 운동을 할 수 있으면 발목 운동을 진짜 열심히 하려고 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com