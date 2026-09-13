안은진 "'슬의생'으로 광고 45개 찍어, 아직도 그걸로 먹고 사는 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 안은진이 '슬기로운 의사생활'로 얻은 수익을 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '요정재형'에서는 배우 안은진이 게스트로 출연했다.

tvN '슬기로운 의사생활'의 추민하 역으로 얼굴을 알린 안은진. 안은진은 "정말 많이 사랑 받았고 정말 좋았다"고 떠올렸다. 이에 정재형은 "광고 한 20개 찍지 않았냐"고 물었고 안은진은 "45개. 조금 더 많이 찍었다"며 웃었다

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정재형은 "'슬의생' 이후로 사람들이 편하게 대해주고 알아주고 하는 게 더 생기지 않았냐. 그때 기분이 어땠냐"고 물었고 안은진은 "정말 좋았던 건 오디션 가서 이제 연기를 좀 망쳐도 되는 때가 됐다. 그 전에는 오늘 보여주는 모습이 다니까 그랬는데 이제는 '슬기로운 의사생활'이라는 클립으로 명확히 보여줄 수 있는 게 있으니까 그 작품 이후로 오디션 보기 마음이 편했다"고 밝혔다.

안은진은 "'연기를 조금 하는구나' 이런 걸 감독님들이 알아주시니까 작품 하기가 너무 편해졌고 제가 맡은 캐릭터가 정말 이런 캐릭터는 또 언제 맡을 수 있을까 싶을 정도로 되게 매력적이고 자존감 높고 건겅하고 용기 있는 캐릭터다. 그 모습을 저라고 생각해 주셔서 더 사랑받았던 게 커서 너무 좋았다. 아직도 그 이미지로 계속 가고 있는 거 같다. 먹고 살고 있달까?"라고 밝혔다.

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이후 '한사람만'으로 첫 주연을 맡은 안은진은 "어떻게 해야 될지 모르겠어서 주변에 엄청 물어봤다. 전 작품 같이 했던 신예은, 라미란, 김고은한테 '주연은 어떻게 해야 하냐'고 많이 물어봤다. 미란 언니가 해준 얘기가 되게 기억이 남는데 '하던 대로 해'가 끝이었다. 예은이는 체력을 보충해야 된다더라"라며 "고은이한테는 살짝 제가 더 깊은 걸 많이 물어본다. '내가 누군가와 문제가 있을 때 어떻게 해결해야 돼?' 이런 거 위주로 물어보는데 완전 해결사다. 답이 바로 나온다"고 밝혔다.

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정재형은 "그래서 현장에서 네 소문이 좋구나"라고 감탄했고 안은진은 "고은이가 시키는 대로 하면 소문이 좋을 수밖에 없다"고 너스레를 떨었다.

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wjlee@sportschosun.com