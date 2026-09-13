안은진 "안면마비·스테로이드 부작용에 우울, 미스캐스팅 논란으로 감독에 호소"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 안은진이 미스캐스팅 논란부터 구안와사로 힘들었던 시기를 되돌아봤다.

13일 유튜브 채널 '요정재형'에서는 배우 안은진이 게스트로 출연했다.

MBC '연인'으로 신드롬급 인기를 불러일으킨 안은진. 하지만 드라마 초반 안은진은 미스캐스팅 논란으로 곤혹을 겪었다. 안은진은 "돌이켜보니 힘들었구나가 명확하다. 그때는 어떻게든 이겨내려고 힘을 냈는데 지나 보니까 나 그때 되게 힘들었구나 싶다"고 털어놨다.

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안은진은 "저는 매 작품마다 힘든 일이 있다"며 "'나쁜 엄마'할 때도 힘들었던 이유가 중간에 몸이 아팠다. 풍을 맞아서 구안와사가 왔다. 촬영날 세수를 하는데 양치를 하다가 입 한쪽에서 물이 새더라. (마비가) 왜 오는지를 모른다. 그게 구안와사인지도 모르고 현장에 갔는데 현장에 갈수록 왜 그러지? 싶어서 감독님한테 말하고 병원에 갔다. 병원에 갔는데 안면마비라는 거다. 그때까지 병에 대해 모르니까 며칠 쉬면 낫겠다 했는데 점점 안 좋아지더라. 그때 너무 우울하고 슬펐다"고 밝혔다.

안은진은 "일단 미주 촬영분을 그날까지만 찍고 다 멈췄다. 얼굴이 시간차로 움직여서 옆면만 찍었다. 양방, 한방 다 가서 침을 맞고 스테로이드를 세게 맞았다. 그렇게 한 달의 시간을 벌었다. 매일 나아지지 않고 더 안 좋아지니까 우울한데 스테로이드 부작용이 산책이라도 갔다 오면 얼굴이 부어있는데 무릎이 붓고 그때 긍정적인 마음을 갖기가 힘들었다. 그래서 그 드라마는 갈수록 붓고 끝났다. 촬영을 해야 해서 어쩔 수 없었다"고 털어놨다.

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이후 '연인'의 미스캐스팅 논란으로 마음고생을 했던 안은진은 "너무 자신 없고 무서웠다. 현장에서 연기를 잘할 수 있을까? 엄청 고민하다가 역시 정답은 늘 정공법이 맞다 생각한다. 나를 다 까고 솔직하게 부딪히는 거밖에 답이 없다 생각해서 감독님께 '감독님 저는 현장에서 사랑 받지 않으면 연기를 못해요. 저 사랑해주시지 않으면 저는 자존감이 차지 않아요. 저 도와주세요' 했다. 그래서 '연인'은 감독님이 저를 개인적으로 대본 공부를 엄청 많이 시켜주셨고 리딩을 많이 시켜주셨다"고 밝혀 정재형도 놀라게 했다.

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wjlee@sportschosun.com