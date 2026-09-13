이홍기, 예능서 금 따고 억울한 'N분의 1'…"너희 예능하기 싫다며" ('사당귀')

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[스포츠조선 정안지 기자]FT아일랜드 이홍기가 과거 예능 출연으로 금을 상품으로 받았던 일화를 공개하며 회사와 관련된 웃지 못할 에피소드를 털어놨다.

13일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 엔플라잉 리더 이승협이 'K-밴드 보스'로 출격한 가운데 선배인 FT아일랜드 이홍기가 엔플라잉의 연습실을 깜짝 방문해 지원사격에 나섰다.

이날 이홍기는 "너희 전국투어 하지 않나. 언제까지 인기가 많아질 셈이냐"라며 "우리도 신인 때 말고 전국 투어 안 해봤다. 신인 때 워낙 인기가 많았다"라고 떠올렸다. 그러면서 "그때는 지금의 너희와 상대가 안 된다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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데뷔 11년 만에 완전체로 첫 단독 예능에 출연한 엔플라잉. 이홍기는 "어쩌다 예능 하게 됐냐. 예능 하는 스타일 아니지 않냐"라고 물었다. 이에 이승협은 "곧 컴백한다. 여러 가지를 다 하고 싶다"라면서 "혼자 나가는 건 자신이 없고, 멤버들과 다 같이 하면 재미있을 것 같았다"라고 말했다. 이를 듣던 유회승은 "혼자 나가라니까"라고 장난을 쳤고, 이홍기는 자신의 경험을 들려줬다.

이홍기는 "FT아일랜드에서 나만 많이 알려진 이유가 FT아일랜드를 알리기 위해 홀로 예능을 나갔기 때문"이라며 "나만 나가니까 사람들이 나만 안다. 멤버들을 잘 모른다"라고 했다.

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이어 그는 "어릴 때는 예능이 너무 많아서 하루에 예능을 3개씩 했다"라면서 "빅토크쇼가 많았다. 예전 예능에서는 상품으로 금도 줬다"라고 떠올렸다. 이홍기는 "'만원의 행복' 대결에서 이겨서 상품으로 금을 받았다. 근데 회사 관계자가 금을 멤버들과 공평하게 나누라고 하더라"라면서 "너무 화가 나서 멤버들에게 나눠줄 때 '가져가. 너희 예능 하기 싫다며'라고 소리를 쳤다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com