지예은 "♥바타에 티파니 반지 받고 오열…혼전임신 NO, 신혼 즐기고파" ('런닝맨')

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[스포츠조선 정안지 기자]오는 12월 안무가 바타와 결혼을 앞둔 배우 지예은이 예비 남편과의 러브스토리부터 프러포즈 비하인드까지 공개하며 행복한 예비 신부의 모습을 드러냈다.

13일 방송된 SBS '런닝맨'에서 12월 결혼을 앞둔 지예은의 깜짝 축하 파티를 하는 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 유재석과 김종국은 화려한 축하 파티 현장에 "이 정도 되면 바타가 나와야 하는 거 아니냐"라고 했고, 양세찬은 "여기서 나올 거다"라고 해 웃음을 안겼다.

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그때 지예은이 등장, 멤버들은 "결혼 축하한다"라며 축하를 건넸다. 유재석은 "난 알고 있었다"라고 했고, 양세찬은 "난 기사로 알았다"라고 했다. 그때 송지효는 지예은을 향해 "부럽다. 예은아"라며 속마음을 투척해 웃음을 안겼다.

올해 4월 바타와 열애를 발표했던 지예은은 "결혼 결정을 하고 연애 발표를 했다"라면서 "'이르다. 혼전 임신 아니냐'고 하는데 억울한 게 아기가 없다"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 "아직 계획은 없다. 신혼을 즐기고 싶다"라고 전했다.

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지예은은 결혼을 결심한 계기에 대해 "사람이 너무 따뜻하고 싸울 때를 봤는데 싸울 때 말도 예쁘게 한다. 내가 아팠을 때도 든든하게 힘이 돼줬다. 아플 때 옆에서 든든하게 있어 주는 사람이 최고인 것 같다"라고 밝혔다.

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하하가 "공부도 잘한다"라고 하자, 지예은은 "홍대 공대 출신"이라고 자랑했다. 그러면서 "책만 본다. 나랑 지식적으로 안 맞는다"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

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유재석은 "바타 집안에서도 예은이 마음에 들어 하냐"라고 물었고, 지예은은 "너무 좋아하신다"라며 웃었다. 이어 "종국 선배님 콘서트 못 간 게 어머님 뵈러 충주에 내려갔다. 시부모님이 충주에서 농사지으신다"라며 웃었다.

프러포즈 당시의 설레는 순간도 공개했다. 지예은은 "무척 힘든 날이었다. 촬영 스케줄이 많았다. 늦을 것 같다고 했는데 계속 어디냐고 하더라"라며 "딱 집 문을 열고 들어갔는데 풍선이랑 촛불 길이 있더라"며 당시를 떠올렸다. 그는 "이벤트 업체 부른 줄 알았다. 편지 읽어주고 반지 줬다"라며 "티파니 받았다. 티파니 처음이다"라면서 자랑했다. 이어 "프러포즈를 받고 포옹 후 울었다"라며 당시의 벅찬 감동을 전했다.

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한편 지예은은 오는 12월 12일 서울 모처에서 안무가 바타와 결혼한다.

1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 함께 신앙생활을 하며 자연스럽게 가까워졌고, 친구에서 연인으로 발전하는 과정에는 지예은의 갑상선암 투병이라는 큰 고비도 있었다. 지예은이 치료를 위해 활동을 중단했던 시기에 바타가 곁을 지켰고, 이때 두 사람의 신뢰와 사랑도 한층 깊어지며 결혼으로 이어지게 됐다.

anjee85@sportschosun.com