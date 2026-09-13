이혜영, 지예은에 샤넬백 주더니 지갑은 만 원짜리 "소상공인 잘 사는 게 목표"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이혜영이 저렴한 지갑을 소개했다.

10일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에서는 '아는 맛의 끝판왕? 이혜영의 100년 전통 인천 찐 맛집 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고향 인천의 유명 중식당을 찾은 이혜영. 제작진과 함께 먹을 푸짐한 음식들을 잔뜩 시킨 이혜영은 "더 가벼운 지갑을 찾아냈다"고 자랑했다. 앞서 이혜영은 "인터넷에서 만원인가 2만원 안짝으로 산 거 같다"며 자신의 지갑을 소개한 바. 이혜영이 새로 찾아낸 지갑은 무려 11,900원이었다. 제작진은 "전에 추천했던 지갑을 사람들이 엄청 올렸다"고 밝혔고 이혜영은 "그게 내 목표다. 소상공인들이 잘 먹고 잘 살기"라고 뿌듯해했다.

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한편, 이헤영은 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 지예은에게 샤넬백을 선물해 화제가 됐다. 이혜영은 "언니가 너한테 선물을 하려 했다. 몇 년 전거인 줄 모르겠는데 딱 한 번 들었다. 귀하게 들지 말고 이렇게 던져라"라고 쿨하게 선물했다. 지예은은 "저 샤넬백 처음 받아본다"며 감격했고 이혜영은 "고맙게 받아줘서 고맙다. 네 인생 첫 샤넬백은 내가 해준 거냐. 기분 좋다"고 흐뭇해했다.

wjlee@sportschosun.com