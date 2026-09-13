'하이브 연습생 출신' 정태우 고2 子, 아빠 뛰어넘는 비주얼...고졸 검정고시 후 영화관 나들이

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 정태우의 훌쩍 자란 큰아들 하준 군의 훈훈한 비주얼이 눈길을 끌었다.

정태우는 13일 자신의 SNS를 통해 "아내는 추영우 보러, 큰아들은 레드벨벳 조이 보러 막내아들은 진짜 영화 보러 나는 조재윤 보러!"라면서 가족의 일상을 공개했다.

사진 속에는 온 가족이 다 함께 영화 관람을 위해 영화관을 찾은 정태우 가족의 모습이 담겨있다. 영화 '스티치헤드' 시사회를 찾은 가족이다.

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정태우는 가족과 함께 인증샷을 촬영하며 특별한 시간을 기념했다. 이때 "아내는 추영우 보러, 큰아들은 레드벨벳 조이 보러 막내아들은 진짜 영화 보러 나는 조재윤 보러"라면서 서로 다른 이유로 영화관을 찾은 가족이 웃음을 안겼다.

특히 이 과정에서 정태우 옆 훈훈한 비주얼을 자랑 중인 큰아들 하준 군의 모습이 시선을 끌었다. 어린 시절부터 훈훈한 외모로 화제를 모았던 하준 군은 어느새 아빠 못지않은 듬직한 모습으로 성장해 눈길을 끌었다.

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하준 군은 과거 아이돌을 꿈꾸며 연습생 생활을 했던 이력으로도 알려져 있다. 하이브의 레이블이자 지코가 설립한 소속사 KOZ엔터테인먼트에서 연습생 생활을 하며 아이돌 준비를 했으며, 이후 연습생 계약이 종료된 것으로 알려졌다.

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최근에는 아이돌 활동 대신 학업에 집중하는 근황도 전해졌다. 지난달 12일 정태우의 아내는 자신의 SNS를 통해 "고졸 검정고시 끝낸 하준이 고생했다. 집 앞 시험장이라 걸어갔는데 아빠가 태워준다는 거 거절했는데 탔으면 지각할 뻔"이라며 첫째 아들 하준 군이 검정고시를 봤다고 밝힌바 있다.

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한편, 배우 정태우는 승무원 출신 장인희 씨와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com