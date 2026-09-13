유재석, 덱스 머리 따라 했다가 송은이와 뜻밖의 닮은꼴...고경표 "똑같아" ('식스센스')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 유재석이 덱스를 따라 한 헤어스타일로 송은이와 묘하게 닮은 모습이 포착돼 웃음을 자아냈다.

13일 방송된 tvN '식스센스: B사이드' 1회에서는 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 가짜 찾기에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 고경표는 오랜만에 본 송은이를 향해 "점점 다들 더 젊어지시는 것 같다"라고 반가운 인사를 건넸다. 그러자 송은이는 "그럴 리가 없다"라면서 "네가 늙은 거 아니냐"라며 보자마자 팩폭을 날리는 현실 남매의 모습으로 웃음을 안겼다.

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이어 두 사람은 유재석과 함께 새 멤버인 비비가 기다리고 있는 카페로 향했다. 잠시 후 네 사람이 모두 모이자 반갑게 인사를 나눈 뒤 음료를 주문하기 위해 함께 이동했다.

이때 유재석과 송은이의 모습을 유심히 지켜보던 고경표는 "두 분 헤어스타일 맞추셨냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러자 송은이는 "맞출 게 없어서 헤어를 맞추겠냐. 기분 나쁘다"라고 버럭했다. 그러나 아니라기엔 묘하게 비슷한 두 사람의 헤어스타일이 시선을 끌었다.

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이에 덱스의 헤어스타일을 따라 한 유재석은 송은이를 향해 "너 덱스 머리 한 거 아니냐. 덱스 머리 잘 어울린다"라며 능청스럽게 분위기를 풀어 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com