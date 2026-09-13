살 쏙 뺀 고경표, '입금 완료' 역대급 수트핏…송은이 "'미쓰홍'서 멀쩡한 척" ('식스센스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 고경표가 한층 슬림해진 비주얼로 등장해 시선을 사로잡았다.

13일 방송된 tvN '식스센스: B사이드' 1회에서는 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 가짜 찾기에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 가장 먼저 고경표가 한층 살이 쏙 빠진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 이른바 '입금 완료' 비주얼을 뽐내며 등장한 고경표는 오랜만에 만난 송은이를 향해 "점점 다들 더 젊어지시는 것 같다"며 반갑게 인사를 건넸다. 그러자 송은이는 "그럴 리가 없다"라면서 "네가 늙은 거 아니냐"라며 보자마자 팩폭을 날리는 현실 남매의 모습으로 웃음을 안겼다.

Advertisement

이후 고경표는 송은이, 유재석과 함께 새 멤버 비비가 기다리고 있는 카페로 향했다. 네 사람이 한자리에 모여 반갑게 인사를 나눈 가운데, 유재석은 고경표의 근황을 언급했다.

유재석은 "경표가 예능 많이 한다"라고 하자, 고경표는 "나의 본업은 예능이 됐다"라며 웃었다. 고경표는 고정 예능만 3개로 쉴 틈 없는 행보를 이어 나가고 있다. 그러자 유재석은 "들어올 때 해라. 드라마도 하고 예능도 해라"고 했고, 송은이는 "재미있다"라며 고경표의 예능 활약을 반겼다.

Advertisement

이어 송은이는 고경표를 향해 "드라마 잘 봤다. tvN '언더커버 미쓰홍'에서 수트 입고 멀쩡한 척하고 앉아 있더라"고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com