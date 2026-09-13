손예진, 子 외모 자랑할 만한 어린 시절 "이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들어" ('냉부')

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[스포츠조선 이우주 기자] '냉부' 손예진이 아들의 남다른 외모를 자랑했다.

13일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 손예진의 냉장고가 공개됐다.

손예진은 "너무 즐겨보는 프로그램에 이 자리에 있는 게 믿기지 않는다. 만나 뵙게 돼서 너무 좋다"며 반갑게 인사했다.

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하지만 '냉부' 출연 결심 이후 마음이 심란했다는 손예진은 "프로그램이 너무 재밌더라. 나가면 너무 재밌을 거라 생각했는데 막상 냉장고를 오픈해야 하는 게 민낯을 오픈하는 느낌이었다. 제가 또 주부다 보니까 '어떡하지?'부터 시작해서 안 하던 반찬을 하기 시작하고 냉장고 청소를 했다. 어제 정리를 하는데 우리 신랑이 내가 보던 냉장고가 아니라고 하더라"라며 웃었다.

안정환은 손예진의 남편 현빈과 남다른 인연이 있다고. 두 사람은 함께 화장품 CF를 찍은 사이. 안정환은 "현빈 씨한테 죄송했다. 제가 시즌 중이어서 한국에 와서 촬영해야 하는데 못했다. 그래서 현빈 씨가 프랑스까지 왔다. 죄송하다"고 뒤늦은 비화를 밝혔다.

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놀랍게도 손예진도 해당 광고와 인연이 있다고. 손예진이 정식으로 데뷔한 게 현빈과 안정환이 찍은 꽃을 든 남자 광고였다. 손예진은 "김혜수 선배님께서 계속 모델로 하셨고 어린 모델과 처음으로 광고를 찍은 게 제가 데뷔한 광고다. 되게 신기한 인연이더라"라고 밝혔다.

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개그 욕심이 있다는 손예진은 만 4살인 아들도 웃기려고 노력한다며 "일반적으로 얘기하지 않고 역할을 바꿔가면서 웃겨준다. 여러 캐릭터가 된다. 아빠도 가끔 책을 읽어준다. 자기 전에는 항상 책을 읽어준다"고 밝혔다.

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김성주는 "아들이 만약 배우가 된다 하면 어떡할 거냐"고 물었고 고민하던 손예진은 "팔불출이긴 하지만 이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들 거 같다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 손예진은 "아들 자랑하는 거 아니라고 하는데 죄송하다. 돈을 좀 내고 해야 한다"면서도 "저를 닮은 거 같다. 우린 서로 자기 닮기를 원한다"고 아들 사랑을 드러냈다.

육아와 일을 병행 중인 손예진은 "정말 보통 일은 아니다. 정말 힘든 건 일보다 육아다. 현장 가는 게 더 좋다"며 "(현장에서는) 반복하지 않아도 되지 않냐. 저는 계속 집에서 불을 꺼야 한다. 소방차 놀이를 해야 해서 곳곳에 불이 난다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com