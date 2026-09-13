김범수, 컵 손잡이 방향까지 맞춘 역대급 '깔끔남'...서장훈 "나는 게임도 안 돼" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김범수가 남다른 자기 관리와 깔끔함으로 '미우새'를 놀라게 했다.

13일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 올해 48세를 맞이한 가수 김범수의 범상치 않은 일상이 최초 공개됐다.

이날 김범수는 아침부터 엣지 넘치는 손놀림으로 얼굴에 화장품을 바르며 피부 관리에 집중했다. 꼼꼼하게 피부를 관리하는 김범수의 화장대에는 20여 가지의 화장품이 놓여 있는 것은 물론, 화장품 전용 냉장고까지 자리 잡고 있어 눈길을 끌었다. 이를 지켜보던 서장훈은 김범수를 두고 "자기 관리에 철저한 사람"이라고 했다.

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피부 관리만큼 건강 관리에도 진심인 김범수에 목 관리를 위해 공복에 소금물부터 마셨다. 이때 소금물을 마시자마자 바로 컵을 세척을 하고 싱크대 물기 청소까지 하는 깔끔함으로 눈길을 끌었다. 이어 유산균을 마시자마자 또 컵 설거지를 시작, 그는 "바로바로 씻어야 한다. 바로 안 씻으면 세균 끼고 좋을 게 하나도 없다"라고 했다.

여기서 끝이 아니었다. 설거지를 마친 컵은 손잡이 방향까지 정확하게 맞춰 놓여 있었다. 또한 물기 한 방울, 먼지 한 톨도 그냥 지나치지 않는 모습에 스튜디오에서는 감탄이 터져 나왔다.

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커피를 마실 때도 그의 깔끔함은 계속됐다. 직접 원두를 갈아 커피를 내리던 김범수는 원두 가루가 살짝 주변으로 날리자 이를 곧바로 발견하고 깨끗하게 청소했다.

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이 모습을 지켜본 서장훈은 "깔끔력 최고 수준이다. 윤시윤 씨보다 더 강한 사람"이라면서 "나는 게임도 안 된다. 나는 컵에 내 입을 대면 하루 종일 그 컵으로 마신다"라면서 김범수의 깔끔함에 놀라 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com