손예진, 잘생긴 子 훈육도 철저 "사탕 달라 떼쓰면 벌서야, 엄격하게 키운다" ('냉부')

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[스포츠조선 이우주 기자] '냉부' 손예진이 아들을 키우는 엄마의 일상을 공개했다.

13일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 손예진의 냉장고가 공개됐다.

손예진은 "너무 즐겨보는 프로그램에 이 자리에 있는 게 믿기지 않는다. 만나 뵙게 돼서 너무 좋다"며 반갑게 인사했다.

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하지만 '냉부' 출연 결심 이후 마음이 심란했다는 손예진은 "프로그램이 너무 재밌더라. 나가면 너무 재밌을 거라 생각했는데 막상 냉장고를 오픈해야 하는 게 민낯을 오픈하는 느낌이었다. 제가 또 주부다 보니까 '어떡하지?'부터 시작해서 안 하던 반찬을 하기 시작하고 냉장고 청소를 했다. 어제 정리를 하는데 우리 신랑이 내가 보던 냉장고가 아니라고 하더라"라며 웃었다.

육아와 일을 병행 중인 손예진은 "정말 보통 일은 아니다. 정말 힘든 건 일보다 육아다. 현장 가는 게 더 좋다"며 "(현장에서는) 반복하지 않아도 되지 않냐. 저는 계속 집에서 불을 꺼야 한다. 소방차 놀이를 해야 해서 곳곳에 불이 난다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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이어 손예진의 냉장고가 공개됐다. 손예진의 아들은 오트밀 단호박 옥수수빵을 좋아한다며 "오트밀에 우유, 계란을 넣어서 단호박, 사과를 넣고 에어프라이어에 구워서 주면 되게 잘 먹는다. 의외로 애가 전을 좋아하고 떡을 좋아한다. 입맛이 좋다. 사탕을 달라고 해서 안 주면 그걸 받아들인다"고 밝혔다. 이에 아들을 키우는 안정환은 "사탕 안 주면 드러눕는다"고 밝혔지만 손예진은 "저희가 되게 엄격하게 키우고 있다. 그러면 벌서야 한다"고 밝혔다.

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손예진의 아들의 입맛에 대해 "아빠 쪽을 닮은 거 같다. 담백한 거 좋아한다. 아빠도 설렁탕 같은 건 소금 없이 먹는다. 저는 단 걸 엄청 좋아한다. 제가 요리사니까 요리할 때는 제 입맛에 맞춘다. 주는 대로 먹어야 한다"며 "아이가 남긴 음식은 제가 먹는다. 아깝다"고 밝혀 현실 엄마 면모를 드러냈다.

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가지를 좋아한다는 손예진은 "어릴 때는 안 먹었는데 지금은 가지 홀릭이 돼서 어제도 먹었다. 지삼선을 가끔 해먹었다. 손이 많이 가는데 너무 맛있다"고 밝혔다. 이에 유기농 가지부터 여러 채소들을 보관해둔 손예진. 손예진은 유기농 채소를 SNS에 올렸다가 오해를 받았다며 "제가 너무 귀여워서 SNS에 올렸는데 유기농 재배까지 한다고 오해를 받았다. 그래서 선물 받았다고 해명했다"고 토로했다.

떡볶이를 좋아한다는 손예진은 "매일 먹으라면 먹을 수 있다. 고등학교 내내 떡볶이를 먹었다. 떡볶이를 너무 좋아한다. 저는 사실 단 것도 좋아하고 살찌는 음식을 너무 좋아한다"고 토로했다.

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햄버거를 좋아하는 남편 현빈, 아들을 위해 직접 패티까지 만들었다는 손예진. 손예진은 "제가 직접 삼겹살이랑 채끝을 다져서 만들었는데 손은 많이 가는데 너무 맛있더라. 원래 삼겹살 다진 걸 잘 안 팔았는데 요즘 팔더라. 이번에 다진 삼겹살에 만들었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com