23기 옥순, 왕따 딛고 ♥미스터강과 결혼 "더 없이 감사하고 행복했다" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 23기 옥순이 미스터강과 결혼식을 올렸다.

옥순은 13일 "2026년 9월 12일, 결혼식을 잘 마쳤다"며 "오랜만에 만난 가족들이 제 결혼식을 계기로 한자리에 모여 서로 인사를 나누고 안부를 묻고, 도란도란 이야기를 나누는 모습을 오래 바라보았다. 그 모습을 보고 있는 제가 더 행복했던 것 같다"며 결혼식을 마친 소감을 밝혔다.

옥순은 "그날의 장면들이 오래 기억에 남을 것 같아 더없이 감사하고 행복한 결혼식이었다"며 "이날 함께 낭독한 혼인서약처럼 서로 아끼고, 믿고, 의지하며 이날의 약속을 오래 오래 지키는 부부가 되겠다"고 인사했다.

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23기 옥순과 미스터 강은 SBS PLUS '나는 솔로 그후, 사랑은 계속된다'를 통해 맺어져 현커가 됐다. 해당 방송에서 23기 옥순은 어장 관리를 했다는 오해를 받으면서 다른 여자 출연자들 사이에서 왕따를 당하는 듯한 모습으로 시청자들의 안타까움을 자아낸 바 있다. 왕따 논란을 딛고 유일한 현커가 된 두 사람은 결혼이라는 결실을 맺어 많은 축하를 받았다.

wjlee@sportschosun.com

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다음은 23기 옥순 글 전문

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2026년 9월 12일, 결혼식을 잘 마쳤습니다.

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오랜만에 만난 가족들이

제 결혼식을 계기로 한자리에 모여

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서로 인사를 나누고 안부를 묻고,

도란도란 이야기를 나누는 모습을 오래 바라보았습니다.

그 모습을 보고 있는 제가 더 행복했던 것 같아요.

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그날의 장면들이 오래 기억에 남을 것 같아

더없이 감사하고 행복한 결혼식이었습니다.

가족 예식으로 함께 모시지 못한

사랑하는 친척, 친구, 지인분들께는

아쉬운 마음과 함께 감사한 마음을 전합니다.

올해는 한 분 한 분 직접 만나

그동안 전하지 못했던 마음을 나누는 시간을 가져보려고 합니다.

이날 함께 낭독한 혼인서약처럼

서로 아끼고, 믿고, 의지하며

이날의 약속을 오래 오래 지키는 부부가 되겠습니다.

축하해주신 모든 분들께

진심으로 감사드립니다.