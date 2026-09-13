'48세' 김범수, 男 소개 받고 성 정체성 오해까지..."거미가 '남자 좋아하냐'고" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김범수가 오랜 기간 연애를 하지 않으면서 성 정체성을 오해받았던 일화를 털어놨다.

13일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 올해 48세를 맞이한 가수 김범수의 범상치 않은 일상이 최초 공개됐다.

이날 김범수는 헤어스타일리스트와 이야기를 나누던 중 연애에 대한 질문을 받았다. 헤어스타일리스트는 "진짜 연애했냐, 안 했냐. 믿어지지 않은 독수공방"이라고 하자, 김범수는 "나 잘 나갔었다"라며 웃었다. 그는 "30대까지만 해도 연애가 끊어진 적 없다. 근데 40대 되니까 상황이 어려워졌다"라며 "올해 연말이면 5년째다"라고 말했다.

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이어 김범수는 헤어스타일리스트에게 "어렵게 소개 좀 해달라고 했더니 네가 남자 소개해 줬다"라고 말했다. 그러자 헤어스타일리트스는 "버릴 인맥이 없었다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 헤어스타일리스트는 "손님들이 오빠가 비혼주의냐고 묻다가 남자 좋아하냐고도 묻더라"고 하자, 김범수는 "그런 이야기 많이 들었다"라고 털어놨다. 그는 "거미가 '오빠, 빨리 결혼하셔야 한다'라면서 걱정 많이 해준다"라면서 "어느 날 진지하게 오빠, 그쪽은 아니죠?'라고 묻더라. 내 삶을 돌아보게 됐다"라고 털어놨다. 이어 "내가 너무 혼자 있는 이미지 인가, 또 머리도 길었다"라면서 "누군가에게 비치지기에 너무 혼자 있는 사람처럼 보이나 싶었다"라고 자기 모습을 되돌아봤다. 이를 들은 신동엽은 김범수에 대해 "이성을 굉장히 좋아한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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김범수는 결혼에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 그는 '결혼 하고 싶냐'라는 질문에 "될 대로 돼라다. 내 나이가 되면 그건 중요하지 않은 것 같다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com