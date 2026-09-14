"혼자 사고쳤어요"…구혜선, 눈썹칼로 머리 싹둑 자르고 파격 쇼트커트 변신

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구혜선이 직접 머리를 자르고 파격적인 쇼트커트로 변신한 근황을 공개했다.

구혜선은 13일 자신의 SNS를 통해 "사고쳤어요. 혼자서"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 쇼트커트로 변신한 구혜선의 모습이 담겨있다. 특히 구혜선은 "혼자서 사고 쳤다"라면서 바닥에 수북하게 쌓인 머리카락과 눈썹칼을 공개하며 직접 머리카락을 잘랐음을 알렸다.

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이어 달라진 자기 모습을 카메라에 담고 있는 구혜선. 이어 만족스러운 듯 옅은 미소를 지어 보였다. 특히 직접 잘랐다고 믿기 어려울 정도로 깔끔하게 정돈된 헤어 스타일이 눈길을 끈다.

무엇보다 구혜선은 한층 짧아진 헤어스타일도 자연스럽게 소화하며 변함없는 미모를 자랑했다. 긴 머리에서 벗어나 시크한 분위기의 쇼트커트로 변신했지만, 특유의 청초한 매력은 그대로였다.

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한편, 구혜선은 배우로 활동하는 것은 물론 영화감독, 작가, 화가 등 다양한 분야에서 자신의 영역을 넓혀왔다. 최근에는 자신이 직접 발명해 특허를 받은 제품을 선보이며 사업가로서의 행보까지 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com