오사카서 출범한 민간 플랫폼 C4…한·일 교류 넘어 '공창조'로

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한국과 일본의 문화와 기술, 인재를 연결해 공동 사업을 추진하는 민간 플랫폼 C4(Cross-Cultural Storytelling Convergence Communication)가 일본 오사카에서 출범했다.

C4는 지난 10일 오사카 로열 클래식 호텔에서 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 단순한 문화교류나 친선에 그치지 않고 양국의 강점을 결합해 새로운 콘텐츠와 사업을 함께 만드는 것이 목표다.

창설자인 이재홍 한국게임정책학회 회장(전 게임물관리위원회 위원장)은 이날 '이야기는 국경에서 멈추지 않는다'를 주제로 기념강연을 진행하며 '크로스컬처텔링(Cross-Culture Telling)'을 제시했다. 이 회장은 "AI 시대에는 기술보다 이야기가 중요하다. 한국과 일본이 경쟁을 넘어 문화적 강점을 결합해 함께 새로운 이야기를 만들고, 이를 콘텐츠와 사업으로 발전시켜 아시아발 월드컬처를 만들어가야 한다"고 말했다.

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크로스컬처텔링은 한국 콘텐츠를 일본에, 일본 콘텐츠를 한국에 소개하는 기존 방식에서 나아가 기획 단계부터 양국이 함께 새로운 콘텐츠를 만드는 개념이다. AI가 창작 영역까지 빠르게 확장하는 상황에서 인간의 이야기와 문화적 상상력을 양국 협업의 기반으로 삼겠다는 구상이다.

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C4에는 게임과 AI·DX, K엔터테인먼트, K푸드, K뷰티, 한의학, 콘텐츠 IP, 교육, 무역, 금융, 인문학 등 다양한 분야의 관계자들이 참여한다. 공동 IP 개발과 AI·DX 사업, 비즈니스 매칭 등을 통해 문화교류를 실제 사업으로 연결하는 것이 주요 추진 분야다.

이런 점에서 C4가 내세운 핵심 키워드는 '공창조(Co-Creation)'다. 서로의 콘텐츠와 상품을 소비하는 데 머물지 않고 기업과 전문가가 만나 공동 프로젝트를 만들고 사업화하겠다는 것이다.

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출범을 이끈 배준영 창립자 대표는 "제로에서 1을 창조하는 발기는 제가 했지만, 그 1을 100으로 키워주는 것은 C4 멤버들의 힘"이라며 회원들의 역할을 강조했다. 이어 C4의 방향을 "제로에서 1로, 그리고 1에서 100으로"라고 제시했다.

C4는 오사카를 출발점으로 한·일 협업을 확대하고 장기적으로 동아시아 시장까지 활동 영역을 넓힌다는 계획이다. 오사카가 한국과 일본을 잇는 지리적·경제적 접점이면서 콘텐츠와 제조, 서비스 산업이 함께 발달한 도시라는 점도 고려했다.

결국 C4의 성패는 얼마나 구체적인 결과물을 만들어내느냐에 달려 있다. 참여 분야가 넓은 만큼 기업과 전문가를 실제 공동 프로젝트로 연결하고, 이를 지속 가능한 사업으로 발전시키는 과정이 중요하다.

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한일 민간 교류가 새로운 단계로 넘어가기 위해서는 '만나는 것'에서 그치지 않고 '함께 만드는 것'이 필요하다. 오사카에서 출발한 C4가 내건 '제로에서 1, 1에서 100'이라는 구상이 어떤 공동 사업과 콘텐츠로 이어질지 지켜볼 대목이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com