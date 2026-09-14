박위, '시각장애인' 원샷한솔에 무례한 태도 논란 "얘 새우 진짜 깠어·너 다 보이잖아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 박위가 과거 시각장애인 유튜버 원샷한솔을 대하는 태도가 뒤늦게 도마 위에 올랐다. 원샷한솔의 장애를 거듭 의심하고 그의 행동에 놀라는 듯한 박위의 발언이 무례했다는 지적이 나오면서다.

지난 2022년 시각장애인 원샷한솔의 유튜브 채널에서는 박위와의 만남이 그려졌다.

캠핑장에서 박위를 만난 원샷한솔은 박위의 휠체어를 끌어줬다. 능숙하게 휠체어를 끌고 가는 모습에 박위는 "넌 어떻게 지금 안 보이는데 이게 가능하냐. 여기서 너 확인할 거다"라고 의심했다. 박위가 방향을 알려주지 않자 원샷한솔은 다른 길로 향했다. 이에 박위는 "안 보인 거 맞다"고 인정했다. 이후에도 박위는 "솔직히 말해. 너 다 보이잖아"라고 원샷한솔을 의심했다.

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텐트에 도착한 후 원샷한솔은 토치로 불을 피우고 고기를 구웠다. 감각으로 고기를 자라는 모습에 박위는 "내가 진짜 인정할게. 너 주작 아닌 거 인정할게"라며 "갑자기 화나려 한다"고 발언했다. 이어 박위는 원샷한솔에게 새우를 건네며 한번 까보라고 제안했다. 원샷한솔이 새우 껍질을 다 까자 박위는 제작진에게 "얘 새우 진짜 깠어"라고 깜짝 놀랐다.

해당 영상은 박위의 공익 저격 논란으로 뒤늦게 재조명되고 있다. 원샷한솔을 대하는 박위의 태도가 무례하다는 것. 특히 박위가 원샷한솔을 끊임없이 의심하고, 새우를 까는 모습에 놀라는 장면 등이 시각장애인의 일상적인 능력을 지나치게 신기하게 바라보는 것처럼 느껴진다는 지적이다. 시각장애가 있다는 이유만으로 특정 행동을 할 수 없을 것이라고 단정하거나, 실제로 해낸 모습을 보고서야 장애가 있는 것이 맞는지 확인하는 듯한 태도가 불편하다는 것.

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또한 박위가 원샷한솔에게 직접 불을 피우고 고기를 굽는 등의 행동을 하게 한 점을 두고도 적절하지 않았다는 반응이 나왔다. 원샷한솔이 스스로 감각을 활용해 해당 행동을 해내는 모습 자체보다, 이를 지켜보며 계속해서 의심하거나 놀라는 박위의 반응이 도마 위에 오른 것이다.

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네티즌들은 "시각장애인한테 고기 굽게 하는 건 선넘었다", "시각장애인한테 토치 쏘는 걸 시키냐", "자기가 뭔데 인정하고 말고냐" 등의 반응을 보이고 있다.

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한편, 박위는 최근 자신이 KTX 하차 과정에서 넘어지는 사고를 당했다며, 당시 박위의 하차를 돕던 공익을 저격해 논란이 됐다. 해당 CCTV까지 공개하며 공익을 비난하는 듯한 박위의 태도가 선을 넘었다는 지적에 박위는 곧바로 영상을 삭제하고 사과했지만, 과거 박위가 '사회실험카메라'라는 키워드의 콘텐츠까지 재조명되며 논란이 이어졌다. 장애인의 불편을 알리기 위한 콘텐츠였지만, 결과적으로 장애인을 바라보는 사회의 시선을 지나치게 부정적인 방향으로 보여줬다는 비판도 제기됐다.

wjlee@sportschosun.com