김호영, 결혼식 축가 부탁한 지인 손절 "후배 추천했더니 더 유명한 사람 해달라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 뮤지컬 배우 김호영이 결혼식 축가로 인해 지인을 손절했던 경험을 밝혔다.

최근 유튜브 콘텐츠 '돈키타카'에서는 '축의금 10만 원 내고 손절당했다? 경조사비 고민 종결해 드림'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김호영은 결혼식과 관련된 비매너에 대해 이야기하며 "결혼할 때 되면 그 상식의 선이 흔들리나 보다. 없어지나 보다. 축가를 부탁 받았다. 가깝다면 가까운 사이다. 난 당연히 축가를 부를 의향이 있었다. 내가 아는 사람은 신랑이었다. 신랑이 나한테 결혼을 알리려고 전화를 했을 때부터 불안했다. '스드메'(스튜디오, 드레스, 메이크업)를 나한테 얘기하는데 고가인 곳을 얘기하면서 연예인 할인이 가능한지 물어봤다. 이거 약간 심상치 않다 싶었다. 당연히 거절했고 축가는 해주겠다 했다"고 밝혔다.

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김호영은 "근데 결혼식 있기 2주 전에 무슨 촬영이 생겼다. 나만 조율하면 다 순조로운 상황이라 결혼식을 못 갈 거 같다 하면서 예의로 다른 후배를 보내주겠다 했다. 심지어 그 친구한테는 내가 축가비를 주는 거였다. 근데 신랑 쪽에서 아쉽다 하면서 어떤 피드백이 왔냐면 자기네 결혼식 콘셉트와 소개해준 내 후배가 결이 안 맞는다더라. 그러면서 혹시 더 유명한 연예인을 해줄 수 있냐더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

김호영은 "저는 그 사람과의 관계를 끝냈다. 제가 그 사람을 봐왔던 시간이 있지 않냐. 절대 이 사람이 그런 얘기를 할 거라고는 생각을 못했다"며 "사람을 잘 만나야 한다"고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com