안은진, 한강 수영장서 아무도 못 알아본 파격 비주얼 "이걸 누가 알아봐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 안은진이 자유롭게 돌아다닐 수 있는 비결을 공개했다.

13일 유튜브 채널 '요정재형'에서는 배우 안은진이 게스트로 출연했다.

'키스는 괜히 해서'로 해외팬들까지 사로잡은 안은진. 안은진은 "너무 많이 사랑받았다. 글로벌도 너무 잘됐다하더라"라고 밝혔고 정재형은 "외국 나가면 너 사인받으로 오고 그런다더라. 진짜 잘됐다고 들었다. 외국에서 진짜 잘됐다더라"라고 밝혔다. 하지만 안은진은 "저도 그걸 들었는데 나가서는 못 들었다"며 "그래도 너무 좋다. 활발히 가려고 한다. 이번에 쉬면 가서 체감을 하고 오겠다"고 너스레를 떨었다.

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정재형은 "발리도 한번 가라"라고 추천했고 안은진은 "발리 갔는데 아무도 모르더라"라고 토로했다. 그러면서 "그리고 제가 밖에 나가면 정말 못 알아보는 그런 게 있다. 정말 제 프라이버시를 정말 잘 지켜주시고 얼마 전에 친구랑 한강 수영장 갔는데 아무도 못 알아본다. 저는 진짜 잘 다니는데 왜 이러고 다니면 아무도 못 알아보는지를 아시는 게 제가 친구랑 놀면 맨날 이런 모습으로 있다"고 정재형에게 사진 한 장을 보여줬다.

해당 사진 속 안은진은 수모에 수경까지 쓰고 자유롭게 한강 수영장을 즐기는 모습. 정재형은 "이걸 누가 알아보냐"고 놀랐고 안은진은 "아무도 모른다. 그래서 저는 되게 친구들하고 잘 놀러 다닌다. 옷을 입어도 알아볼 일이 많지 않다"며 웃었다. 정재형이 "나는 모자 쓰고 선글라스 껴도 알아본다"고 토로하자 안은진은 "이렇게 하면 아무도 모른다"고 추천해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com