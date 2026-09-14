신동엽, 파격 '미우새' 종영 공약...소지섭 1억 순금 미담에 "난 순은 선물" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 신동엽이 배우 소지섭의 스태프 향한 통 큰 순금 선물 미담에 파격적인 공약을 내걸었다.

13일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 화제의 드라마 '김부장'으로 제2의 전성기를 맞은 배우 주상욱이 스페셜 MC로 출연했다.

주상욱은 최고 시청률 27.1%를 기록하며 최근 인기리에 종영한 드라마 '김부장'에서 극 중 최강 빌런으로 활약하며 강렬한 인상을 남겼다.

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이때 서장훈은 "드라마에서 주상욱 씨와 소지섭 씨가 대립하는 관계였다. 드라마 끝나고 소지섭 씨가 모든 배우와 스태프들에게 순금을 선물했다고 하더라. 주상욱 씨도 받았냐"라고 말해 눈길을 끌었다. 이에 주상욱은 "받았다"라고 하자, 신동엽은 "요즘 금값 비싼데"라며 놀라움을 드러냈다.

주상욱은 "뭔가를 주시길래 받았더니 금이더라. 보증서도 들어있더라"라면서 "스태프 전원에게 다 줬다. 사비로 직접 가서 샀다고 하더라"며 소지섭의 통 큰 선물을 전했다. 그러면서 "잘 간직하고 있다"라고 덧붙이며 고마운 마음을 드러냈다.

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소지섭은 '김부장' 촬영을 함께한 배우와 스태프 등 총 300명들에게 감사의 마음을 전하기 위해 순금 선물을 준비한 것으로 알려져 화제를 모았다. 전체 비용은 약 1억 원에 달한 것으로 전해졌다.

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이를 들은 신동엽은 "나도 '미우새' 마지막 촬영하게 되면 전 스태프에게 순은을 선물하겠다"라면서 공약을 내걸었다. 그러면서 그는 "은값도 많이 올랐다"라고 덧붙였다. 이를 들은 허경환의 어머니는 "그때까지 우리 아들 장가 안 가야 되겠다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com