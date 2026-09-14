'아어가' 윤후, 21살에 美 유학 중 돌연 귀국..."노래 발매 한다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 윤민수의 아들 윤후가 "리메이크 앨범을 발매한다"라면서 많은 관심을 당부했다.

윤후는 최근 유튜브 채널 '창업의 형 김종구 대표'에 아버지 윤민수와 함께 출연해 근황을 전했다.

영상 속 윤후는 "한국 나이로 21살이다. 미국에 2년 있었다. 노스캐롤라이나대학교(UNC)에 다니고 있다. 전공은 경영 경제"라면서 근황을 전했다.

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현재 한국에 들어온 이유는 진로 고민 때문이라고. 윤후는 "내가 뭘 하고 싶은지를 찾고 싶어서 고민을 많이 했다"라면서 "이번에 한국 나와서 '하고 싶은 거 해보자'라는 생각이었다"라고 전했다.

또한 윤후는 입대 질문에 "카투사 지원을 했었는데 떨어져서 고민이다"라고 밝혔다.

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이때 윤후는 "노래 발매를 준비 중"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 윤민수는 "9월 15일에 성시경의 '좋을텐데'를 리메이크한 노래를 발표한다"라고 밝혔다. 이어 "어릴 때 윤후의 모습을 기억해 주시는 분이 많다"라며 아들의 새로운 도전에 많은 관심을 가져달라고 당부했다.

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이어 윤후는 '윤후가 가수가 될 수도 있지 않나. 아버지가 가수 선배로서 어떤 느낌이냐'는 질문에 "아버지가 진짜 노력을 많이 하셨구나"라고 말했다. 이어 "디테일한 것도 다 하나하나 들어가니까 '그냥 해서는 절대 되는 게 아니구나'라고 많이 느낀 것 같다"라며 리메이크 노래를 준비하면서 아버지의 노력을 새롭게 바라보게 됐다고 설명했다.

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이후 윤후는 성시경의 '좋을텐데'를 열창, 아버지 윤민수를 쏙 빼닮은 목소리와 안정적인 노래 실력을 선보이며 가수로서의 가능성을 드러내 눈길을 끌었다.

한편, 윤후는 아버지 윤민수와 함께 지난 2013년부터 2014년까지 방송된 MBC '일밤-아빠! 어디가?' 시즌1에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com