홍윤화, ♥김민기 2주째 택배 방치 폭로에 발끈 "죽기 전에 쓰면 되잖아"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김민기가 아내 홍윤화의 생활 습관을 낱낱이 파헤치며 '부부 청문회'를 열었다.

13일 유튜브 채널'홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'에는 "건강한 부부생활을 위한 홍윤화 청문회"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김민기는 홍윤화에게 "연애 8년 했고 결혼 8년 차가 됐다. 궁금한 게 있다. 남편의 Q&A 시간"이라며 질문을 시작했다

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먼저 김민기는 "2년 전 여행을 위해 옷을 사고, 안 입고 안 맞는 옷들은 정리를 했다"라면서 "정리한 옷들이 2년째 방치돼 있다. 그 이유가 뭐냐"라고 물었다. 알고 보니 Q&A가 아니라 홍윤화 청문회였던 것.

이에 홍윤화는 "창문 틈으로 바람이 좀 많이 들어온다"라면서 "마침 오늘 저녁에 치우려고 했다"라고 해명했다. 그러자 김민기는 "치우는 거 찍어도 되냐"라고 묻자, 홍윤화는 "안 된다. 아무도 모르게 정리할 거다. 그리고 2년 안 됐다. 4월에 한 거니까 얼마 안 됐다"라며 억울한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

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마사지기를 두고도 의견이 엇갈렸다. 김민기는 "마사지기가 4개가 있다. 하지는 않고 사기만 한다"라고 지적하자, 홍윤화는 "한다. 어깨가 많이 결린다. 나한테 맞는 걸 찾는 거다. 마사지기 유목민이다"라고 해명했다.

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또한 김민기는 "안 쓸 물건은 왜 시키는 거냐. 택배 온 지 2주 됐다"라면서 쌓여 있는 물건을 공개했다. 그러자 홍윤화는 "쓴다. 오늘 저녁에 쓰려고 했다"라면서 "죽기 전에 쓰면 되지 않냐. 100살까지 지켜봐 달라"라고 말해 웃음을 안겼다.

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김민기는 홍윤화가 영양제를 먹은 뒤 종이와 뚜껑 등을 버리지 않고 그대로 올려두는 이유도 물었다. 이에 홍윤화는 "영양제 개수가 많아서 정신없어서 그런 거다"라며 "저녁에 먹었는지 안 먹었는지 헷갈리니까 일부러 안 치운 거다. 과다 복용 금지다"라고 해명했다.

그러자 김민기는 "혹시나 해서 며칠 안 치워봤더니 한 일주일째 쌓이더라"고 말했고, 홍윤화는 "일주일 동안 먹었나 안 먹었나 확인하는 거다"라고 답해 웃음을 안겼다.

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김민기는 "오늘 대화를 통해서 좀 알아가는 것 같다"라면서 "또 하나 물어봐도 되냐"라고 말했다. 그러자 홍윤화는 "고치겠다"라고 했다. 그러자 김민기는 "안 고쳐도 된다. 어차피 오빠가 할 거다"라고 하자, 홍윤화는 "그럼 말을 하지 마라"라고 버럭해 웃음을 안겼다.

한편 홍윤화와 김민기는 지난 2018년 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com