아이들 전소연, 익스 '잘 부탁드립니다' 유사성 논란 정면돌파 "반항아 둘"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이들 전소연이 신곡 유사성 논란을 정면돌파했다.

익스 이상미는 12일 자신의 계정에 "사무실의 반항아 둘"이라며 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 이상미는 흰색 셔츠에 청바지, 블랙 벨트와 타이로 세련된 패션 감각을 선보였다. 전소연은 블랙과 레드 체크무늬 원피스에 블랙 5부 팬츠를 입고 벨트로 포인트를 준 모습이다.

두 사람은 책상과 의자에 걸터앉아 다양한 표정을 지어보이며 답답하고 지루한 오피스 생활을 표현했다.

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이상미는 "그 어떤 콘셉트도 미리 상의하지 않았는데 바로 한 명은 책상에 걸터 앉아서 할말 다하는 표정을 짓고 한명은 안경을 물고 지겨움을 겨우 참고 있네! 마음도 노래도 너무 찰떡이잖아"라며 "소연이 뭘해도 잘할거야. 소연이 하고 싶은 거 다해. 나도 그럴게"라고 응원했다.

두 사람의 만남이 관심을 모으는 이유는 최근 전소연이 발표한 솔로 신곡 이슈 때문이다.

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전소연은 7일 솔로 정규 1집 '끝내주는 인생'을 발표했다. 그런데 타이틀곡 '퇴사할게여'가 익스의 '잘 부탁드립니다'와 도입부와 창법이 비슷하다며 유사성 의혹이 제기됐다.

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물론 이는 사실이 아니었다. '잘 부탁드립니다' 제작자인 익스와 익스프레션이 한국음악저작권협회에 '퇴사할게여' 저작자로 등록돼있고, 익스프레션 박정현은 전소연의 음악방송 무대 등을 공유하며 억측을 잠재웠다. 또 전소연도 MBC '라디오스타'에 출연해 "익스를 오마주하고 싶어 직접 연락을 드리고 허락 받았다'고 해명했다. 그리고 이상미까지 전소연과 함께한 사진을 공개하며 확실한 입장 표명을 한 것.

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'퇴사할게여'는 멜론 최신차트 1위를 차지했으며, 유튜브 코리아 톱 뮤직 비디오 데일리 차트에서도 정상에 올랐다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com