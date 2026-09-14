이혜정, '국중박 분장대회' 결선 진출..'인간 간돌검' 됐다 "유물 런웨이 처음"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 모델 출신 방송인 이혜정이 '국중박 분장대회' 결선 무대에 오른다.

이혜정은 최근 자신의 사회관계망서비스에 "'국중박 분장대회' 본선을 통과했다. 이제 9월 19일 결선만 남았다"며 '2026 국중박 분장놀이 전국편' 결선 진출 소식을 알렸다.

이어 "많은 런웨이에 서봤지만 너무 긴장됐다. 유물로 런웨이를 한 건 처음이었다"며 "결선에서는 더 잘할 수 있겠죠. 응원해 달라. 결선은 국립중앙박물관에서 한다"고 전했다.

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앞서 이혜정은 '국중박 분장대회' 참가를 위해 국립중앙박물관 소장 유물인 간돌검으로 파격 변신했다. 처음에는 십층석탑과 금관, 빗살무늬 토기 등 여러 유물을 후보로 검토했지만, 긴 체형을 살리면서도 확실한 인상을 남길 수 있는 간돌검을 최종 선택했다.

이혜정은 아들과 함께 국립중앙박물관을 찾아 간돌검 실물을 관찰하며 자료 조사에도 공을 들였다. 의상은 몸 전체를 칼 모양으로 감싸는 형태로 제작됐으며, 메이크업에는 베이지와 에메랄드 색상을 활용해 돌의 질감을 표현했다. 눈썹까지 완전히 지운 그는 신비로운 분위기의 '인간 간돌검'으로 변신했다.

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간돌검을 선택한 데에는 이혜정의 인생 이야기도 담겼다. 그는 "간돌검이 마치 나와 비슷하다고 느꼈다. 일단 길고 뾰족하다"며 "돌을 계속 다듬어 간돌검이 된 것처럼 나 역시 10대에는 농구선수로 활동하다가 20대에 모델로 전향하며 인생을 갈고닦았다. 그 점이 닮았다고 생각했다"고 설명했다.

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또한 "국립중앙박물관은 조금 낯선 장소였지만 아들과 함께 방문해 보니 편하고 볼거리도 많은 재미있는 곳이었다"며 "이를 널리 알리고 싶은 마음에 분장대회에 참가하게 됐다"고 밝혔다.

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올해로 3회째를 맞은 '국중박 분장놀이'는 참가자들이 박물관 소장 유물을 분장과 의상으로 개성 있게 표현하는 국민 참여형 행사다. 올해는 전국 4개 권역에서 총 275팀, 643명이 참가했으며, 이혜정은 지난달 14일 본선 진출 50팀에 이름을 올렸으며, 지난 5일 국립춘천박물관에서 열린 본선 무대를 통과했다.

결선은 오는 19일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 진행된다. 예선부터 본선까지 연이어 통과한 이혜정이 '인간 간돌검'으로 최종 무대에서도 존재감을 드러낼지 관심이 쏠린다.

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한편 이혜정은 2016년 배우 이희준과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.