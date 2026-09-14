"우리 가족 더 단단해졌다" 강성연, ♥장민욱과 재혼 후..두 아들도 함께 '행복한 캠핑'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강성연이 재혼 후 남편, 두 아들과 함께한 단란한 가족 일상을 공개했다.

강성연은 13일 자신의 사회관계망서비스에 "이렇게 또 충전했고 우리 가족은 더 단단해졌고 그래서 또 계획하는 10월 캠핑. 캠핑의 힘은 위대하여라"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

사진에는 강성연이 남편, 두 아들과 함께 캠핑을 즐기며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

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강성연은 훌쩍 자란 아들을 사랑스러운 눈빛으로 바라보며 애정을 드러내는가 하면, 남편과 나란히 술잔을 기울이며 오붓한 시간을 보냈다.

또 다른 영상에서는 온 가족이 함께 풀썰매를 타며 캠핑을 만끽하는 장면이 포착돼 훈훈함을 더했다.

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이를 본 네티즌들은 "행복함이 전해져요", "가족들 얼굴에 행복이 묻어나니 좋아요", "예쁜 가족이에요", "행복해 보여서 좋다" 등의 반응을 보였다.

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한편 강성연은 2012년 결혼해 두 아들을 뒀으나 2023년 이혼했다. 이후 이혼 3년 만인 최근 신경과 전문의 장민욱과 재혼 소식을 전해 많은 축하를 받았다.