"부활할수록 강해지는 남자"…구교환, '부활남: 더 레드'로 거침없는 액션

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 부활을 거듭할수록 한 단계씩 강력해지는 액션으로 기대를 모은다.

어느 날 갑자기 나타난 정체불명 무리에게 제대로 저항조차 하지 못한 채 죽음을 맞이한 석환은 72시간 후 다시 살아나면서 이전과 전혀 다른 신체적 변화를 보이기 시작한다. 날아다니는 파리를 한 번에 잡아낼 만큼 민첩해진 것은 물론, 눈앞에서 날아오는 공격을 가볍게 피해내며 이전에는 상상할 수 없었던 능력을 보여주는 것. 여기에 점점 강력해지는 힘과 회복력까지 더해져 괴력이 실린 공격에도 쉽게 쓰러지지 않고 빠르게 몸을 회복하며, 가벼운 도약만으로도 먼 거리를 단숨에 뛰어넘는 등 인간의 한계를 뛰어넘는 신체 능력을 발휘한다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

처음에는 상대의 공격을 피하기에 급급했던 석환이 어느 순간부터는 빠른 스피드와 압도적인 힘으로 상대를 몰아붙이며 강렬한 액션을 펼치는 과정은 보는 이들에게 짜릿한 쾌감을 선사할 것이다. 여기에 부활을 거듭할수록 점차 붉어지는 머리색은 평범했던 취준생이 초강력한 힘을 가진 인물로 거듭나는 변화를 한눈에 보여 주는 비주얼 포인트로 눈길을 끈다.

Advertisement

이렇듯 '부활남: 더 레드'는 죽음을 거듭할수록 더욱 강해지는 석환의 변화를 단계적으로 보여주며, 매번 새롭게 펼지는 액션에 대한 기대감을 높인다. 평범한 취준생에서 감각, 스피드, 힘, 회복력까지 차례로 진화하며 한계를 뛰어넘는 '석환'의 모습이 어떤 강렬한 액션으로 이어질지, '부활남: 더 레드'가 선보일 차별화된 액션과 풍성한 볼거리에 관심이 집중된다.

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com