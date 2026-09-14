얼굴도 모르는데 여보→뽀뽀…남규홍 '계약결혼', 첫 만남부터 신혼생활

사진제공=KBS Joy, MBC 에브리원

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[스포츠조선 정빛 기자] 남규홍 PD의 신작 '계약결혼'이 얼굴도 모르는 남녀의 파격적인 결혼생활을 예고했다.

오는 28일 첫 방송되는 KBS Joy, MBC에브리원 '계약결혼'은 결혼을 간절히 원하는 남녀가 계약을 통해 부부의 관계를 미리 경험하고, 그 과정에서 결혼의 의미와 현실적인 파트너십을 확인해 보는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. '나는 솔로'를 만든 남규홍 PD를 비롯해 나상원 PD, 백정훈 PD가 제작에 참여한다.

지난 12일 공개된 첫 티저에서는 출연자들의 얼굴을 철저히 감춘 채 두 커플의 '선 결혼, 후 연애'가 베일을 벗었다.

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영상은 푸른 숲에 서 있는 한 남자에게 여자가 다가가는 장면으로 시작한다. 카메라를 등진 남자의 뒷모습과 멀리서 걸어오는 여자의 실루엣 위로 "아, 누구냐고. 누구지?"라는 목소리가 흘러나온다.

이어 "여기 첫 만남에 바로 결혼을 결심한 남녀가 있습니다"라는 문구와 함께 웨딩드레스를 입은 여성이 등장한다. 웨딩드레스와 연미복을 차려입은 두 사람이 결혼식에 나선 듯한 모습도 포착된다.

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결혼생활은 한층 과감하다. 한 방에 나란히 누운 커플 사이에서 "내가 만약에 자고 있는데 뽀뽀하면 어떤 느낌일 것 같아?"라는 질문이 나온다. 서로의 입술을 향해 가까워지는 두 사람과 결혼반지가 연이어 등장하고, "그들의 계약 결혼은 진짜 결혼으로 이어질 수 있을까"라는 문구가 더해진다.

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또 다른 커플은 바닷가 석양을 배경으로 나란히 앉아 한층 가까워진 모습을 보인다. 남성이 "한번 해보세요. 여보"라고 말하자 여성이 쑥스러운 웃음을 터뜨리며 두 사람의 달라진 관계를 짐작하게 한다.

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특히 제작진은 첫 티저에서 출연자들의 얼굴을 끝까지 공개하지 않았다. 외모나 배경 대신 목소리와 대화, 행동만으로 첫 만남과 동시에 결혼생활에 들어간 두 커플의 관계에 초점을 맞춘 것이다.

제작진은 "출연진의 외모나 배경보다 첫 만남에서 오가는 목소리와 대화에 먼저 집중할 수 있도록 출연진의 얼굴을 감췄다"며 "연애 없이 부부가 된 두 커플의 특별한 관계가 어떻게 변화할지 기대해 달라"고 밝혔다.

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첫 만남에서 곧바로 부부가 된 이들이 계약으로 시작한 관계를 실제 사랑과 결혼으로 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

'짝', '나는 솔로' 등을 만든 남규홍 PD가 '연애'를 넘어 '결혼'을 전면에 내세운 KBS Joy, MBC에브리원 '계약결혼'은 오는 9월 28일 오후 10시 30분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com