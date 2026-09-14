“진정성 없는 글은 쓰레기”...남명렬, ‘170만부 사재기’ 이기주 작가 비판 [전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 남명렬이 책 사재기 혐의로 재판에 넘겨진 베스트셀러 작가 이기주를 향해 "진정성이 없는 글은 쓰레기"라며 작심 비판했다.

남명렬은 최근 자신의 SNS에 이기주의 대표작 '언어의 온도'와 '말의 품격' 표지를 올리고 "거, 참, 말이 많네"라는 제목의 장문을 게재했다.

남명렬은 베스트셀러라는 화제성 때문에 '언어의 온도'를 선택했고 옆에 진열된 제목에 이끌려 '말의 품격'까지 구매했다고 밝혔다. 그러나 두 권을 모두 읽은 뒤에는 "제목에 낚인 나 자신을 자책했다"고 털어놨다. 그는 책에 훈훈한 이야기와 교훈적인 글이 가득했지만 대부분 작가 주변에서 일어난 일로 소개됐다는 점에 의문을 품었다고 했다. 적지 않은 세월을 살아오면서 자신은 주변에서 그런 일을 몇 번이나 겪었는지 돌아봤고 그 결과 글의 진정성을 의심하게 됐다고 전했다.

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남명렬은 급기야 "진정성이 없는 글은 쓰레기"라고 강도 높게 비판했다. 이어 책을 보관할 이유가 없다고 판단해 두 권 모두 중고서점에 팔았다며 인기 도서여서 다른 책보다 높은 가격을 받았다는 뼈 있는 설명도 덧붙였다. 이후 이기주의 책에 더는 관심을 두지 않았다는 남명렬은 최근 사재기 혐의가 알려진 뒤 문제의 작가가 이기주인지 떠올렸다고 밝혔다. 그는 실제 이기주가 맞았다는 사실을 확인했다며 "일찌감치 손절한 나를 칭찬한다"고 날을 세웠다.

앞서 의정부지검 고양지청은 지난 9일 이기주와 출판사 대표를 출판문화산업진흥법 위반 혐의로 불구속 기소했다.검찰은 이기주가 2024년 3월부터 7월까지 출판사 대표와 공모해 자신의 산문집 '보편의 단어' 1600여 권을 전국 서점에서 사들이고 베스트셀러 순위에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 수사 결과 사들인 물량은 해당 기간 전체 판매량의 약 14%에 해당하는 것으로 조사됐다.

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출판사 대표는 동일 도서를 여러 권 구매한 사실이 드러나지 않도록 직원 교대 시간 이후 추가로 책을 사거나 비회원 자격으로 구매한 것으로 전해졌다. 책의 포장을 훼손한 뒤 파본을 구매하는 것처럼 꾸민 정황도 검찰 수사에서 파악됐다.

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'보편의 단어'는 2024년 1월 출간된 뒤 그해 상반기 대형 서점 종합 베스트셀러 상위권에 올랐다. 검찰은 사재기의 영향으로 해당 도서의 분야별 순위가 기존보다 한 단계가량 상승한 것으로 판단했다. 사건은 범행에 가담한 것으로 지목된 출판사 대표가 출판유통심의위원회에 자진 신고하면서 알려졌다.

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이기주는 일상의 말과 관계를 소재로 한 에세이 '언어의 온도'가 170만 부 이상 판매되며 이름을 알린 베스트셀러 작가다. '말의 품격', '한때 소중했던 것들', '보편의 단어' 등 다수의 산문집을 펴냈다. 기소 소식이 전해진 뒤 기존 유튜브 채널의 영상들이 내려갔다.

한편 남명렬은 1985년 연극 '물새야 물새야'로 데뷔한 뒤 연극을 중심으로 영화와 드라마를 오가며 활동해왔다. 지난 2023년에는 손석구의 이른바 '가짜 연기' 발언을 공개적으로 비판해 화제를 모으기도 했다.

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다음은 남명렬 SNS 게시글 전문

거, 참, 말이 많네

이기주 작가의 책을 두 권 읽었다. 베스트셀링 책이라는 화제성 때문에 선택했고(언어의 온도) 옆에 진열 돼 있는 책 제목에 낚여서 다른 책 하나(말의 품격)를 더 샀다. 두 권을 다 읽고 제목에 낚인 내 자신을 자책했다. 책에는 온갖 훈훈한 이야기와 교훈적인 글이 담겨 있었다. 그런데 그 이야기들이 대부분 작가 주변에서 일어난 일이더라. 생각해 보았다. 지금까지 적잖은 세월을 살면서 내 주변에서 그런 훈훈한 일을 겪은 게 몇 번이나 될까? 결론은 몇 번 없다 였다. 그래서 작가의 글의 진정성을 의심했다. 진정성이 없는 글은 쓰레기이다. 쓰레기를 갖고 있을 이유가 없어 알라딘 중고서점에 가서 바로 팔았다. 인기있는 책이어서인지 다른 책 보다 비싸게 쳐주더라. 그 후 이기주 작가의 책에 관심을 가져본 적이 없다. 이번 사건이 알려지고 혹시, 이기주? 하고 생각했는데 맞았다. 일찌감치 손절한 나를 칭찬한다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com