변요한♥티파니, 휴가 사진에 또 포착된 다이아 결혼반지...왼손 약지 '반짝'

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[스포츠조선 김수현기자] 늦은 여름휴가를 떠난 배우 변요한이 빛나는 결혼반지를 공개했다.

지난 13일 변요한은 푸른 바다를 배경으로 요트에 올라 한가로운 시간을 만끽했다.

고급 리조트와 레스토랑 등을 오가며 여유롭게 식사를 즐기는 등 일상에서 벗어나 휴식을 제대로 즐기는 모습이었다.

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그런 가운데 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 변요한의 왼손 약지였다. 손가락에 끼워진 깔끔한 실버 웨딩링이 포착된 것. 심플한 디자인의 반지가 변요한의 편안한 휴가 모습과 어우러지며 눈길을 끌었다.

사실 변요한의 웨딩링이 포착된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 공식석상에서도 왼손에 웨딩링을 착용한 모습이 포착된 바 있다. 혼인신고 이후 공식적인 자리에서도 반지를 착용해온 만큼, 이번 휴가 사진에서도 자연스럽게 포착된 웨딩링이 다시 한번 관심을 모으고 있다.

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같은날 티파니 영 역시 자신의 결혼반지를 공개했다. 티파니 영은 홍콩을 찾아 이국적인 풍경과 푸른 바다를 바라보며 여유로운 시간을 보내던 중 왼손 약지에 끼워진 다이아몬드 반지가 포착됐다. 특히 손가락 한쪽으로 쏠릴 만큼 존재감이 큰 다이아몬드 반지가 시선을 사로잡았다.

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두 사람의 결혼반지가 나란히 관심을 받으면서 이들의 근황에도 다시 한번 관심이 집중되고 있다.

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한편 변요한과 티파니 영은 2024년 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 이후 두 사람은 지난 2월 27일 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다.

shyun@sportschosun.com