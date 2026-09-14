김선태, ‘충주맨’ 떠나더니 일감 줄고 직원도 퇴사 “회사 문 닫을 수도”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 구독자 165만명을 거느린 '충주맨' 출신 유튜버 김선태가 일감 부족에 직원 퇴사까지 겹친 씁쓸한 현실을 공개했다. 광고주를 향해 큰절을 올리고 "목구멍이 포도청"이라고 말할 만큼 달라진 상황도 솔직하게 털어놨다.

최근 김선태의 개인 유튜브 채널에는 '김선태 홍보'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김선태는 요즘 어떻게 지내고 있느냐는 질문을 받자 "아시다시피 하루하루 버텨내고 있다"고 답했다. 이어 최근 일감에 관한 질문에는 "많이 없는 편"이라며 "계절적으로 지금이 성수기이기는 한데 저희에게는 추운 겨울이 온 것 같다"고 말했다.

회사 내부 사정도 여유롭지 않았다. 김선태는 자신을 돕던 직원 한 명이 최근 퇴사 의사를 밝혔다고 전했다. 그는 영화 '타이타닉'을 언급하며 "배에서 생쥐가 가장 먼저 빠져나오지 않나. 생존하려는 것"이라고 농담했지만 웃음 뒤에는 회사를 이끌어야 하는 대표의 무거운 고민이 담겼다. 김선태는 직원에 대한 처우가 나빴다고 생각하지는 않지만 직원의 입장에서는 만족스럽지 않았을 수 있다고 인정했다. 그러면서 "회사를 운영하니 부담이 크다. 언제라도 문을 닫을 수 있는 것 아니냐"며 개인 유튜브 채널의 높은 구독자 수가 안정적인 사업 운영을 보장하는 것은 아니라고 토로했다.

Advertisement

그동안 거절했던 강의 제안도 다시 들여다보기 시작했다. 김선태는 유튜브 콘텐츠 제작에 집중하기 위해 여러 강연 요청을 고사해 왔지만 "사정이 바뀌었다"며 강의 활동을 고민하고 있다고 밝혔다. 최근 자신의 근황이 여러 매체를 통해 전해지는 것을 보니 강의도 나쁘지 않을 것 같다는 현실적인 판단도 덧붙였다.

현재 진행 중인 광고 작업을 소개하는 과정에서는 광고주를 향해 큰절까지 했다. 김선태는 "사실 내가 요즘 조금 건방졌다. 다시 초심을 찾고 간절하게 일해보려고 한다"며 고개를 숙였다. 쉽지 않은 조건의 광고를 수락한 이유를 묻자 "목구멍이 포도청"이라고 답해 웃음과 씁쓸함을 동시에 안겼다.

Advertisement

광고 콘텐츠에 필요한 리코더를 직접 구매하러 나간 김선태는 점심도 떡볶이로 간단하게 해결했다. 식사 대신 떡볶이를 택한 이유에 대해서는 지출을 줄여야 할 것 같고 최근 입맛도 많이 없다고 설명했다. 악성 댓글에 대해서도 입을 열었다. 김선태는 변호사와 관련 문제를 상의한 적이 있다며 악플러들을 향해 조심하는 것이 좋을 것이라고 경고했다. 다만 실제 법적 대응에 대해서는 "고소는 너무 추하다. 내가 뭣도 아닌데"라며 일단 선을 그었다.

Advertisement

김선태는 2016년 9급 공무원으로 충주시에 입직한 뒤 공식 유튜브 채널 '충TV'를 운영하며 '충주맨'이라는 별명을 얻었다. 기존 지방자치단체 홍보물의 틀을 깬 저비용·고효율 콘텐츠로 충TV를 구독자 90만명대 채널로 성장시켰고 공로를 인정받아 2024년 6급으로 특별 승진했다. 그러다 지난 2월 공직 생활을 마치고 개인 유튜버로 새 출발했다. 개설 직후 개인 채널 구독자가 100만명을 돌파하며 화려한 홀로서기에 성공하는 듯했지만 지난 7월 KBS 유튜브 오리지널 예능 '돈선태: 성공시대'를 둘러싼 논란으로 한 차례 위기를 맞았다.

Advertisement

당시 김선태는 걸그룹 리센느 멤버 원이가 정치권까지 번졌던 '무섭노' 사투리 논란으로 곤욕을 치렀음에도 이를 콘텐츠에서 다시 언급하도록 유도했다는 비판을 받았다. 시청자들 사이에서 '2차 가해'라는 지적이 쏟아지자 김선태는 자신의 능력 부족을 인정하고 사과한 뒤 프로그램에서 자진 하차했다. KBS 역시 선공개 영상과 향후 편성을 취소했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com