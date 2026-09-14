이윤지♥치과의사 남편, 두 딸까지 쏙 닮았네..갈수록 똑같아지는 네 식구

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이윤지와 치과의사 정한울 가족이 함께 달리기 대회에 참가한 가운데, 네 식구의 닮은꼴 외모가 눈길을 끌고 있다.

정한울은 13일 "2026 제16회 스마일런 페스티벌. 치과인과 함께하는 얼굴기형 환자돕기. 오랜만에 가족, 친구, 직장동료, 구강악안면외과의사회 회원들과 함께하는 달리기! 10km 완주 목표달성!"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 달리기 대회를 마친 뒤 나란히 선 정한울, 이윤지와 두 딸의 모습이 담겼다. 네 사람 모두 완주 메달을 목에 건 채 카메라를 향해 엄지를 치켜세우며 환하게 웃고 있다.

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특히 두 딸은 엄마와 아빠를 각각 닮은 듯한 모습으로 시선을 사로잡았다. 자매는 서로 닮은 분위기를 풍기는 동시에, 부모의 이목구비와 표정까지 자연스럽게 닮아 '붕어빵 가족' 같은 모습이다.

이윤지와 정한울 역시 모자와 운동복 차림의 편안한 모습으로 두 딸과 함께하며 다정한 가족 분위기를 드러냈다.

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한편 이윤지는 2014년 치과의사 정한울과 결혼해 슬하에 2015년 생 큰딸 라니 양, 2020년 생 둘째 딸 소울 양을 두고 있다. 이들 가족은 과거 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 등에 출연해 가족 일상을 공개한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com