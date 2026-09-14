이러다 열애설 나겠네..송혜교, 일본인 남사친과 초밀착 팔짱 “내가 사랑하는 친구♥”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송혜교가 일본 메이크업 아티스트 사에키 유스케와의 오랜 친분을 공개하며 눈길을 끌었다.

송혜교는 13일 자신의 SNS에 사에키 유스케와 함께 촬영한 사진을 올렸다. 사진과 함께 "My beloved friend(내가 사랑하는 친구)"라는 짧은 메시지를 남기며 남다른 우정을 드러냈다.

공개된 사진은 흑백으로 담겼다.

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송혜교는 모자와 후드 집업을 활용한 편안한 차림으로 자연스러운 분위기를 연출했다. 사에키 유스케와 나란히 선 송혜교는 그의 팔에 가볍게 팔짱을 끼고 어깨를 맞대는 등 거리감 없는 모습을 보여줬다.

화려하게 꾸민 모습은 아니었지만 송혜교의 단정한 이목구비와 특유의 분위기는 사진에서도 고스란히 드러났다. 오랜 시간 함께해 온 두 사람의 편안하고 친근한 모습 역시 시선을 모았다.

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사에키 유스케는 일본에서 활동하는 유명 메이크업 아티스트로, 송혜교와는 오랜 기간 패션 및 뷰티 분야에서 인연을 이어온 것으로 알려졌다. 이번 게시물에서도 송혜교가 직접 그의 계정을 태그하며 각별한 관계를 드러냈다.

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한편 송혜교는 최근 약 14년 동안 함께했던 UAA를 떠나 새로운 소속사에서 활동을 이어가게 됐다.

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배우로서의 다음 행보에도 관심이 쏠린다. 송혜교는 노희경 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 선택했다. 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 어려운 환경 속에서도 성공을 꿈꾸며 치열하게 살아가는 인물들의 이야기를 그린다. 송혜교를 비롯해 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연하며 공개를 앞두고 있다.

tokkig@sportschosun.com