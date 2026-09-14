손예진, ♥현빈과 현실 부부였네 "내 잔반은 남편이 차지..국룰"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손예진이 남편 현빈과 아들의 식성부터 집에서의 독특한 식사 풍경까지 공개하며 현실 육아맘의 면모를 드러냈다.

손예진은 지난 13일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에 게스트로 등장했다. 이날 손예진은 실제 가정에서 사용하는 냉장고를 공개하며 가족들의 식습관에 대한 이야기를 풀어놨다.

특히 손예진은 만 3세 아들이 자신보다 아빠 현빈의 입맛을 더 닮은 것 같다고 말했다. 아들은 전과 떡을 좋아할 뿐 아니라 자극적이지 않고 담백한 음식을 선호한다고. 손예진은 현빈 역시 설렁탕을 먹을 때 소금도 따로 넣지 않을 정도로 맑고 담백한 맛을 즐긴다며 부자의 비슷한 식성을 전했다.

Advertisement

반면 손예진은 스스로를 두고 "단 걸 너무 좋아한다"고 밝혔다. 집에서는 자신의 입맛보다는 가족들이 먹을 음식을 중심으로 식사를 준비한다고 설명했다.

아이를 키우는 집에서 흔히 벌어지는 '남은 음식 처리'에 대한 이야기도 나왔다. 손예진은 아들이 먹다 남긴 음식은 자신이 먹는다며 "아깝더라"고 털어놨다.

Advertisement

이에 안정환이 "아이가 먹던 거 엄마가 먹고, 엄마가 배부르면 아빠가 먹는 것 아니냐"고 묻자 손예진은 바로 고개를 끄덕이며 "국룰"이라고 말했다.

Advertisement

이어 김풍이 맛있는 음식이 나왔을 때만큼은 아빠에게도 남겨줬으면 하는 마음이 있을 것이라고 하자 손예진은 웃음을 터뜨리면서도 "안쓰럽다"고 반응했다.

Advertisement

한편 손예진은 방송을 앞두고 냉장고를 미리 정리했다고 솔직하게 밝히기도 했다. 이를 본 현빈이 평소 자신이 보던 냉장고와 다르다며 놀랐다는 일화를 전해 웃음을 더했다.

jyn2011@sportschosun.com