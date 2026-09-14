‘장동윤♥’ 김승윤, 결혼 전부터 시어머니 사랑 듬뿍…“최고로 맛있는 도시락”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김승윤이 장동윤과의 결혼을 앞두고 예비 시어머니의 각별한 사랑을 자랑했다.

김승윤은 14일 자신의 SNS에 "많이 많이 축하해 주셔서 감사합니다. 잘 살겠습니다"라는 인사와 함께 촬영 현장에서 보낸 일상을 공개했다. 이는 지난달 장동윤과 오는 10월 결혼한다는 소식을 알린 이후 전한 첫 근황이다.

공개된 사진에는 김승윤의 소박하면서도 유쾌한 현장 기록이 담겼다. 그는 처음 맛본 밴댕이회부터 대구 로케이션 촬영 중 발견한 키위나무, 황남빵을 먹었던 순간까지 사진으로 남기며 바쁜 촬영 속 소소한 행복을 전했다.

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무엇보다 시선을 끈 것은 장동윤 어머니가 직접 챙긴 촬영장 도시락이었다. 김승윤은 해당 사진에 "최고로 맛있었던 시어머니의 현장 도시락 서포트"라고 적으며 고마운 마음을 드러냈다. 아직 결혼식을 올리기 전이지만 김승윤이 자연스럽게 '시어머니'라고 부른 점에서도 이미 한 가족이 된 듯한 가까운 관계가 엿보인다. 촬영에 나선 예비 며느리를 위해 정성스러운 도시락까지 준비한 예비 시어머니의 마음 역시 훈훈함을 더했다.

김승윤은 결혼 발표 후 쏟아진 축하에도 "잘 살겠습니다"라는 짧고 담백한 말로 화답했다. 예비 신랑 장동윤과 함께 찍은 사진 대신 일상과 가족의 따뜻한 응원이 담긴 순간들을 첫 게시물로 선택해 더욱 눈길을 끌었다.

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장동윤과 김승윤은 오는 10월 양가 가족만 초대한 가운데 조용히 예배 형식으로 결혼식을 진행한다. 장동윤은 앞서 손편지를 통해 "많은 시간을 함께하며 서로를 더 이해하고 아끼게 됐다"며 "가장 가까운 곳에서 서로의 편이 되어 함께 재미있고 행복하게 살아가기로 했다"고 결혼 소식을 직접 전했다.

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두 사람은 2019년 KBS2 '조선로코-녹두전'을 통해 인연을 맺었다. 이후 김승윤은 장동윤이 연출한 단편영화 '내 귀가 되어줘'에 배우이자 조연출로 참여했고 장동윤의 첫 장편 연출작 '누룩'에서는 주인공 다슬 역을 맡아 호흡을 맞췄다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com