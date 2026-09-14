류화영, '♥3살 연상 사업가 신랑' 재력 자랑...비즈니스 타고 '초호화 신혼여행 시작'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 티아라 출신 배우 류화영이 초호화 신혼여행의 근황을 공개했다.

류화영은 14일 자신의 소셜 계정을 통해 "땡땡 부어도 좋아요~ 신혼여행지 도착!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 류화영은 대한항공 비즈니스석에 탑승해 편안한 미소를 짓고 있으며, 비행기 안에서 라면과 스테이크, 디저트에 와인까지 즐기는 호화로운 기내식을 인증해 부러움을 자아냈다.

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앞서 류화영은 지난 12일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올렸다. 양가 친인척과 가까운 지인들만 참석한 가운데 조용히 치러진 예식이었다.

지난 4월 직접 결혼 소식을 알렸던 그는 당시 "설렘 위에 확신을 더해, 이제는 같은 길을 걸어가고자 한다. 사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했다"라며 애정 가득한 소감을 전한 바 있다.

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류화영의 남편은 3세 연상의 사업가로, 두 사람은 오랜 시간 깊은 신뢰와 사랑을 쌓아온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

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한편, 2010년 그룹 티아라로 데뷔한 류화영은 2012년 팀 탈퇴 후 배우로 전향했다.

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이후 드라마 '청춘시대', '아버지가 이상해', '뷰티 인사이드' 등 다수의 작품에 출연하며 안정적인 연기력으로 배우로서의 입지를 탄탄히 다져왔다.

shyun@sportschosun.com