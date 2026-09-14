'전우치전'을 모티프로 한 넥슨게임즈 '우치 더 웨이페어러', 한국관광공사 자료로 조선 풍경 담는다

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넥슨게임즈가 한국관광공사의 사진·영상 자료를 활용해 개발 중인 '우치 더 웨이페어러'의 한국적 배경을 구현한다.

넥슨게임즈는 지난 11일 한국관광공사와 '우치 더 웨이페어러' 개발 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 한국관광공사는 이번 협약에 따라 국내 자연과 문화유산 등을 담은 이미지 약 7만 건과 영상 1000여 건을 넥슨게임즈에 제공한다.

제공 자료에는 드론 촬영 영상과 함께 민간에서 확보하기 어려운 유적, 지형, 풍경 등을 다양한 시점에서 담은 이미지가 포함됐다. 넥슨게임즈는 이를 자체 로케이션 답사 자료와 함께 활용해 게임 배경과 그래픽 리소스를 제작할 예정이다.

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'우치 더 웨이페어러'는 넥슨게임즈 로어볼트(LoreVault) 스튜디오가 개발 중인 트리플A급 싱글 플레이 액션 어드벤처다. 한국 고전소설 '전우치전'을 모티프로 한 오리지널 스토리를 기반으로 도사 전우치가 도술을 활용해 요괴들과 맞서는 이야기를 그린다.

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이번 협업은 한국의 실제 풍경을 게임 속 세계로 옮기는 작업에 공공기관이 보유한 관광 콘텐츠를 활용한다는 점에서 눈길을 끈다. 특히 유적이나 지형처럼 직접 촬영만으로는 확보하기 어려운 자료까지 더해지면서 조선 시대를 배경으로 한 게임 세계의 디테일을 높이는 데 도움이 될 것으로 보인다.

넥슨게임즈 강인수 경영총괄본부장은 "한국관광공사가 보유한 풍부한 데이터를 '우치 더 웨이페어러' 개발에 활용할 수 있어 의미가 깊다"며 "게임 속 한국적 배경의 완성도를 더욱 높여가겠다"고 말했다. 한국관광공사 김영미 관광AI혁신본부장은 "게임은 전세계 이용자에게 한국의 매력을 자연스럽게 전달할 수 있는 영향력 있는 콘텐츠"라며 "'우치 더 웨이페어러'를 통해 구현될 한국의 아름다운 풍경이 방한으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

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양측은 향후 게임 출시와 사업 추진 과정에서 관광홍보와 마케팅 등 연계사업도 검토할 예정이다. 게임 속에 구현된 한국의 풍경이 실제 관광 콘텐츠와 연결될 경우 게임을 통한 한국 문화·관광 홍보의 새로운 사례가 될 가능성도 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com