이홍기, 14kg 뺐는데 또 빠졌나..몰라보게 홀쭉해진 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 밴드 FT아일랜드 이홍기가 한층 날렵해진 모습으로 방송에 등장해 눈길을 끌었다. 과거 체중 감량으로 화제를 모았던 그가 다시 한번 홀쭉해진 비주얼을 선보였다.

이홍기는 지난 13일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 모습을 드러냈다. 이날 방송에서는 콘서트를 앞두고 연습에 한창인 엔플라잉과 소속사 선배 이홍기의 만남이 공개됐다.

이홍기는 후배들을 응원하기 위해 연습실을 찾았다. 금발 헤어스타일에 검은색 재킷을 입고 등장한 이홍기는 특유의 유쾌한 입담으로 현장 분위기를 이끌었다.

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이 가운데 시청자들의 시선을 사로잡은 건 이홍기의 달라진 외모였다. 이전보다 볼살이 확연히 빠진 듯한 모습으로, 얼굴선이 한층 갸름하고 또렷해진 것. 특히 날렵하게 드러난 턱선과 선명해진 이목구비가 눈길을 끌었다.

앞서 이홍기는 뮤지컬 '슈가' 공연을 위해 14kg을 감량해 화제를 모았다. 올해 초 팬들과의 대화에서 이홍기는 "14kg을 뺐다. 역할을 위해서 (감량)했는데 하다 보니까 내가 쓸데없는 걸 많이 먹고 있었다는 걸 느꼈다"며 "내가 이렇게 말랐던 적이 있었구나라는 걸 느꼈다. 살 많이 빼니까 몸이 가볍고 개운하다"고 밝혔다. 이홍기는 공연 이후에도 감량한 체중을 유지하며 날씬한 비주얼을 이어가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com