최민정, 미쉐린서 핑크빛 생일파티?…창문에 포착된 의문의 男 정체는

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[스포츠조선 조민정 기자] '쇼트트랙 여제' 최민정이 손종원 셰프의 레스토랑에서 행복한 생일을 보낸 가운데 사진 속 창문에 비친 의문의 인물에게도 시선이 쏠렸다.

최민정은 최근 자신의 SNS를 통해 생일을 기념해 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 최민정은 서울 강남구 조선 팰리스 36층에 위치한 파인 다이닝 레스토랑 '이타닉 가든'을 찾았다. 이타닉 가든은 손종원 셰프가 이끄는 미쉐린 1스타 레스토랑으로 한국 식재료와 전통적인 맛을 현대적으로 풀어낸 요리를 선보이는 곳이다.

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최민정은 은은하게 비치는 시스루 스타일의 상의를 입고 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 그는 보석함처럼 꾸며진 상자에 담긴 디저트를 맛보는가 하면 창밖으로 펼쳐진 도심의 야경을 배경으로 환하게 웃으며 생일의 기쁨을 만끽했다. 빙판 위에서 보여주던 강렬하고 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 반전 매력이다.

그러나 화려한 음식과 최민정의 미모 못지않게 관심을 끈 장면이 있었다. 사진의 왼쪽 창문에 최민정을 향해 휴대전화를 들고 있는 남성으로 보이는 인물이 희미하게 비친 것. 최민정과 마주 앉아 사진을 촬영해 준 동행인으로 정체나 관계에 대해서 알려진 바는 없다. 단순한 지인이나 관계자일 가능성도 있다.

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사진을 접한 누리꾼들은 "만나는 사람 아니냐", "남자친구인지 친한 지인인지 궁금하다"는 반응이 나오기도 했다.

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최민정은 지난 2월 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 여자 3000m 계주 금메달과 여자 1500m 은메달을 획득했다. 이로써 2018 평창 대회부터 세 차례 올림픽에 출전해 금메달 4개와 은메달 3개를 수확하며 한국 쇼트트랙의 역사를 다시 썼다.

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올림픽 무대를 마친 뒤에는 2026∼2027시즌 국가대표 선발전에서 종합 1위를 차지해 다시 태극마크를 달았다. 최민정은 이번 시즌을 자신의 마지막 국가대표 시즌으로 삼고 2027년 세계선수권대회까지 선수 생활을 이어갈 계획이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com