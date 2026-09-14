[전문] 권민아, 느닷없는 협박설에 억울함 호소→칼 빼들었다..“무고죄 고소”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 AOA 출신 배우 권민아가 자신을 사기 및 협박 혐의로 지목한 게시글과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

권민아는 14일 개인 계정을 통해 자신을 둘러싼 의혹이 온라인에 제기됐다는 사실을 전하며 억울함을 호소했다.

그는 "OOO라는 분이 스레드에 제가 사기치고 협박했다고 올렸다고 사람들이 제보해줘서 원본 파일을 기다리는 중"이라며 상황을 설명했다.

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권민아의 주장에 따르면 해당 인물은 먼저 연기 레슨을 받고 싶다며 연락해왔고, 팬이었다는 이야기도 전했다. 이후 실제로 한 차례 연기 지도를 진행했으며 추가 레슨에 대한 요청도 있었던 것으로 전해졌다.

다만 이후 일정 조율 과정에서 양측의 약속이 계속 어긋났다는 게 권민아의 설명이다. 권민아는 상대방의 요청에 맞춰 레슨 횟수와 시간 등을 계산해 비용을 안내했지만, 상대방이 다시 진행하지 않겠다는 의사를 밝혔다가 번복하는 일이 반복됐다고 주장했다.

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또 권민아는 연습실 대여비를 이미 지불한 상황에서도 이를 감수하고 환불을 진행했으며, 이후에도 레슨 일정과 관련한 요구가 이어졌다고 설명했다.

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특히 상대방이 자신의 노쇼 등은 고려하지 않은 채 권민아 때문에 레슨을 받지 못한 적이 있다고 주장하면서 다시 레슨을 요구했고, 이를 거절하는 과정에서 갈등이 커졌다고 밝혔다.

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권민아는 "주변 친구들에게 이런 경우가 있는지 물어보겠다", "친가 쪽 사람들을 다 데리고 나가서 만나야겠다"는 취지의 말을 들었다고 주장했다. 이후 해당 인물을 차단했다고 전했다.

이어 자신이 사기나 협박을 했다는 주장을 정면으로 반박했다.

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권민아는 "원하는 시간표대로 계산만 해드린 적이 있고, 언제 언제 레슨이 가능한지도 맞춰드리려고 했다"며 "약속 시간이 번번이 밀려나면 제가 그분만 보고 살 수는 없지 않냐"고 밝혔다.

그러면서 "제가 뭘 잘못했다고 사기죄에 협박죄냐"며 "고소하시려면 하라. 대신 저는 무고죄로 고소하겠다. 명예훼손도 대응하겠다"고 강경한 입장을 내놨다.

권민아는 마지막으로 "협박성 이야기가 있길래 일 낼 것 같긴 했는데 제 귀에 다 들어왔다"며 "저도 혹시 몰라 카카오톡 전체 보관이 다 되어 있으니 다들 걱정하지 말라"고 덧붙였다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

OOO라는 분이 스레드에 대해서 제가 사기치고 협박했다고 올렸다고 사람들이 제보해줘서 원본 파일 기다리는 중 입니다.

저에게 연기레슨을 꼭 받고 싶다고 먼저 연락 오셨던 분이고, 뭐 팬이었고 그 뒤 멘트는 뻔하디 뻔한..그런 멘트로 실제 티칭 해준 적이 있어서 그 뒤로도 레슨을 원했으나, 저도 일정이 있는데 서로가 자꾸 약속이 어긋나고 열정이 보이질 않고 비싼 밥집에서 밥 사달라고만 하시길래 연습실 대여비 이미낸 거는 날렸다치고 전액환불이외에 또 가격표와 또 하고 싶다. 주 몇회 몇시간 정기적으로 하고 싶다해서 계산해서 보내드렸다가, 안 되겠다 하셔서 네하고 끝냈다가 또 된다고 하셨다가 또 안 된다고 하셨다가 대뜸 본인 노쇼는 생각안하고 저 때문에 레슨 못 받은 적도 있지 않냐며 레슨 또 하자 억지를 부리셔서 제가 좀 거절을 했더니 주변 친구들한데 이런 경우가 있는지 물어보겠다, 친가쪽 다 데리고 나가서 날 만나야겠다는 둥 소리해서 차단했습니다. 근데 끝에 아주 난리를 치시길래 저도 많이 화가 나긴했는데 친가쪽 부른단 말에 할 말이 없어서..

원하는 시간표대로 계산만 해드린 적 있고 언제 언제 레슨 가능한지 OOO님한데 다 맞춰드릴려고 했으나 약속시간 번번히 밀려나고 하면 제가 승아님만 보고살 순 없지않나요 근데 제가 뭘 잘못했다고 고새 사기죄에 협박죄 입니까 고소하시려면 하세요 대신 저는 무고죄로 고소해버리겠습니다. 명예훼손이나.

협박성 이야기가 있길래 일 낼 것 같긴 했는데 고새 제 귀에 다 들어오네요. 저도 혹시 몰라 카톡 전체 보관 다 되어 있으니 다들 걱정마세요.