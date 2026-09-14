'18kg 감량' 황재균, 결국 장발 포기 '울컥'.."지저분하게 은퇴하기 싫었다"

사진=(좌)전참시 화면 (우) KT 위즈

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[스포츠조선 정유나 기자] 프로야구 선수 출신 방송인 황재균이 은퇴식에서 한층 깔끔해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 한때 18kg 감량과 장발 스타일로 '추노', '장첸' 등의 별명을 얻었던 그가 머리를 짧게 자르고 새로운 분위기를 선보였다.

13일 수원 KT위즈파크에서는 2026 신한 SOL KBO리그 KT 위즈와 롯데 자이언츠의 경기가 열린 가운데 황재균의 은퇴 기념식이 진행됐다.

이날 황재균은 최근 방송에서 보여줬던 긴 머리 대신 단정하게 정리한 짧은 헤어스타일로 팬들 앞에 섰다. 길게 기른 머리가 사라지면서 얼굴선이 더욱 또렷하게 드러났고, 한층 젊고 깔끔해진 인상으로 시선을 모았다.

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사진제공=KT 위즈

앞서 황재균은 현역 은퇴 이후 바디 프로필 촬영을 준비하는 과정에서 체중 감량에 돌입했다. 무려 5개월 만에 18kg을 감량한 것. 촬영 당시에는 98kg에서 80.2kg까지 뺐다가 현재는 87~88kg을 유지 중이라고. 또한 그는 체중을 크게 줄인 데 이어 장발까지 고수하면서 현역 시절과는 확연히 달라진 모습으로 화제를 모았다.

하지만 은퇴식을 앞두고 황재균은 오랜 시간 유지해 온 장발을 과감히 정리했다. 팬들 앞에서 마지막으로 '야구선수 황재균'으로 서는 자리인 만큼 보다 깔끔한 모습으로 마무리하고 싶다는 이유에서였다.

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황재균은 머리를 자른 이유에 대해 "그래도 팬들 앞에 마지막으로 '야구선수 황재균'이 서는 자리인데, 지저분한 느낌으로 은퇴하고 싶지 않아서 큰 결심하고 잘랐다"고 말했다. 이어 "아까 머리 자르면서 그때부터 울 뻔했다"고 털어놓으며 선수 생활을 마무리하는 소회를 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com