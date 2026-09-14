故 오요안나 2주기 맞아 추모 공간 운영..MBC "애도의 뜻 함께 나눈다"

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[스포츠조선 박아람 기자] MBC가 고(故) 오요안나 기상캐스터의 2주기를 앞두고 고인을 기리는 추모 공간을 마련한다.

MBC는 14일부터 오는 20일까지를 오요안나를 위한 추모 기간으로 정하고, 서울 마포구 상암동 MBC 본사 경영센터 1층에 추모 공간을 운영한다고 밝혔다.

이번 공간은 고인을 기억하고 추모의 뜻을 함께 나누기 위해 마련됐다. MBC 측은 고인과 함께했던 순간들을 되돌아보고 애도의 마음을 나눌 수 있는 장소가 될 것이라고 설명했다.

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오요안나는 2021년 MBC에 입사해 기상캐스터로 활동했으며, 2024년 9월 세상을 떠났다.

고인의 사망 이후 유족 측은 생전 직장 내에서 폭언과 부당한 업무 지시 등 괴롭힘이 있었다고 주장했다. 이후 논란이 이어지면서 MBC는 유족에게 사과했고, 기존 프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지했다.

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MBC는 이후 기상 관련 전문성을 강화하기 위해 기상기후 전문가 제도를 새롭게 도입했다.

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이번 추모 공간 운영을 통해 MBC는 고인을 기억하는 시간을 마련하고, 오요안나를 추모하는 이들과 애도의 뜻을 함께할 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com