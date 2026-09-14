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진태현, "초근접샷에서 이 미모가 가능함?" ♥박시은 얼굴에 감탄..사랑꾼 콩깍지[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 아내 박시은의 미모에 감탄을 금치 못했다.

14일 진태현은 자신의 SNS에 "아니 초근접샷에서 이 미모가 가능함? 대단한 박시은"이라며 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 운동복 차림으로 러닝을 즐기고 있는 박시은의 모습이 담겼다.

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꾸준한 운동으로 철저하게 자기관리를 이어가고 있는 박시은은 민낯에 가까운 모습에도 잡티 하나 없이 매끈한 피부와 탄탄한 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다.

이를 본 진태현은 아내의 미모를 연신 칭찬했다. 그는 "러닝여신 여신 그런 말 제 앞에서 하지 마세요!! 전 그런 사람과 사니까요"라며 남다른 아내 사랑을 드러냈다.

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특히 가까이에서 찍은 사진에서도 빛나는 박시은의 미모와 꾸준한 운동으로 다져진 건강한 모습이 시선을 사로잡았다. 결혼 후에도 변함없는 애정을 과시하는 진태현의 모습 역시 훈훈함을 더했다.

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한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 공개 입양을 통해 가족을 이루며 많은 응원을 받았으며, 현재 세 딸과 함께 생활하고 있다.

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올해 초에는 2세 계획을 중단하기로 했다는 사실을 직접 밝히며 많은 이들의 응원을 받기도 했다.

shyun@sportschosun.com