'정준호♥' 이하정, 7살 딸 '한정판 명품백' 사주더니 식단도 초호화..."뭘 먹이냐 신경쓰여"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정준호의 아내이자 아나운서 출신 이하정이 아이들을 위해 바쁜 일상을 보내고 있는 근황을 공개했다.

지난 12일 이하정은 자신의 SNS에 "이번 주 일상 모음집"이라며 아이들과 함께한 일상을 담은 사진과 글을 공개했다.

이하정은 "요즘 내 하루. 아침엔 애들 라이딩. 게다가 시유 남매가 급식 대신 점심 도시락 요청해서 도시락 챙기고 그 틈에 일까지. 내 쉬는 시간은… 제로"라며 바쁜 일상을 전했다.

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아이들의 등하교와 도시락 준비는 물론 자신의 일까지 병행하며 쉴 틈 없는 하루를 보내고 있다는 것.

그러면서도 이하정은 가족들의 식사만큼은 포기할 수 없다고 밝혔다. 그는 "그래도 딱 하나 포기 못 하는 게 있어요. 시유 남매와 우리 부부가 '뭘 먹느냐'는 늘 신경 쓰이잖아요. 그래서 요즘 우리집 최애템"이라며 가족들이 먹는 유기농 반찬을 소개했다.

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자녀 교육뿐만 아니라 먹거리까지 꼼꼼하게 챙기는 이하정의 모습이 눈길을 끈다. 바쁜 일상 속에서도 가족의 건강한 식사를 위해 직접 신경 쓰는 모습에서 자녀를 향한 남다른 애정이 엿보인다.

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이하정과 정준호 부부는 평소에도 자녀들에게 아낌없는 지원을 하는 모습으로 화제를 모은 바 있다.

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특히 최근에는 두 사람의 딸이 고가의 명품 가방을 활용한 스타일링으로 관심을 받기도 했다. 기부 전시회를 찾은 딸이 어깨에 멘 가방은 프랑스 명품 브랜드 L사의 제품으로 알려졌으며, 시즌 한정으로 출시된 제품으로 전해졌다. 크기와 모델에 따라 가격대가 약 300만원에 이르는 것으로 알려져 화제를 모았다.

한편 MBC 아나운서 출신 이하정은 10살 연상의 배우 정준호와 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com