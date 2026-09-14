양상국 "유재석 덕분에 10년 만에 재기..녹화 끝나도 연락해줘" ('말자쇼')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 양상국이 유재석을 향한 존경심을 드러낸다.

'말자쇼'에 개그맨 양상국과 김기열, KBS 아시안게임 해설위원 이원희와 김요한이 출동한다.

14일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '9회말 2아웃' 특집으로 꾸며진다. '9회말 2아웃'에 서 있는 것만 같은 사람들의 고민을 시원하게 해결할 예정이다. 게스트로는 개그맨 양상국과 2주 만에 다시 출연한 김기열, 아시안게임 유도 해설위원 이원희와 배구 해설위원 김요한이 출연한다.

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10년의 공백기를 딛고 전성기를 맞은 양상국은 '말자쇼' 제작진의 4개월 러브콜 끝에 출연이 성사됐다. 그는 자신의 인기를 묻는 질문에 "유재석 선배 예능에 나가면서 인기를 얻게 됐다"라고 고백한다. 이어 그는 "항상 녹화가 끝나면 전화도 주시고 문자도 보내주신다"라며 그를 설레게 한 유재석의 한마디도 공개해 눈길을 끈다.

양상국은 동기 개그맨 허경환을 향한 견제로 폭소를 자아낸다. 이날 방송에서 양상국은 "허경환보다 양상국이 킹카였다"라는 소문의 진실을 밝힌다. 과연 두 사람 중 진짜 킹카는 누구였을지 궁금증을 자극한다.

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이원희와 김요한은 5일 앞으로 다가온 아이치·나고야 아시안게임에서 유도와 배구 종목의 선전을 기대한다. 이원희는 금메달이 기대되는 선수들의 이름을 언급하고 김요한은 "결승까지 무난히 갈 수 있는 조편성"이라며 배구 대표팀의 승부처를 분석한다.

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또한 두 사람은 부상 후 수술을 하고 필드 복귀를 앞둔 럭비 선수 관객의 고민을 접수한다. 두 사람은 운동 선배로서 진심 어린 조언을 건넨다.

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이밖에도 40대가 넘었지만 여전히 미혼인 양상국과 김요한이 연애와 결혼에 대한 진솔한 고민을 털어놓는다. 두 사람의 '결혼 만루홈런'은 터질 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 14일 월요일 밤 9시 30분 방송된다.