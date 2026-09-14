[인터뷰①]'유부녀 킬러' 정준원, 미혼인데 '사랑꾼 남편'…"나도 결혼하면 고부관계 중재 잘해야"

정준원. 사진제공=컴퍼니온

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 정준원이 '유부녀 킬러'를 성공적으로 마무리한 소감을 밝혔다.

정준원은 14일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'유부녀 킬러' 속 권태성은 판타지에 가까운 남편이자 아빠"라며 "결혼하면 부모님과 아내 사이 중재 잘해야겠다고 생각했다"고 했다.

지난 12일 종영한 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 육아휴직을 마치고 복직한 평범한 워킹맘이자 법망을 피한 악질 범죄자를 사적으로 처단하는 전설의 저격수 유보나(공효진)가 진실을 집요하게 쫓는 열혈 기자 남편 권태성(정준원)에게 자신의 정체를 숨긴 채 가족과 일상을 지켜내기 위해 벌이는 아슬아슬한 이중생활 추적 액션물이다.

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정준원은 유보나의 남편이자 킹피셔를 오랫동안 집요하게 추적해 온 탐사 전문 기자 권태성을 연기했다. 권태성은 8년 전 취재 중 크게 다쳤을 때 유보나의 신고로 목숨을 건진 뒤, 병원과 산장에서 운명처럼 재회해 사랑에 빠지고 결혼하게 된다. 이후 자신이 오랫동안 추적해 온 킹피셔의 정체가 아내라는 사실을 알게 되면서 극심한 혼란을 겪지만, 결국 끝까지 보나를 지키는 길을 택한다.

무엇보다 '유부녀 킬러'는 시청률 두 자릿수를 돌파, 최고 10.7%를 기록하고 전 채널 동시간대 1위로 유종의 미를 거뒀다. 첫 방송 이후 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 뜨거운 사랑을 받은 만큼, 정준원도 "너무 감사하다. 처음으로 큰 롤을 맡아 작품을 했는데 성공적으로 마무리가 된 것 같다. 시청자분들에게 감사하고, 뿌듯하고 행복하다"고 종영 소감을 전했다.

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처음부터 작품에 대한 느낌도 좋았다고. 정준원은 "대본이 직관적으로 재미있었다. 남녀노소 스트레스 없이 볼 수 있는 드라마라고 생각했다. 첫 느낌이 되게 좋았다"고 작품을 처음 만났을 당시를 떠올렸다.

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권태성은 가정에서는 한없이 다정한 '청정 사랑꾼'이지만, 취재 현장에서는 진실을 위해 물불 가리지 않는 '열혈 기자'였다. 특히 미혼인 정준원에게 남편이자 아빠인 권태성을 표현하는 것은 또 다른 숙제였다.

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정준원은 "제가 미혼이고 자식도 없는 상태라 감독님에게 많은 정보를 얻었다. 감독님이 태성에 가까울 정도로 딸바보이자 사랑꾼이시다"며 "제가 '유부녀 킬러'에서 보여줘야 할 목표는 진심으로 가족을 사랑하는 마음이라고 생각해서 거기에 포커싱을 잡았다"고 설명했다.

기자라는 직업 역시 권태성을 구성하는 중요한 요소였지만, 정준원이 더욱 집중한 것은 직업보다 가족을 향한 감정이었다. 정준원은 "기자라는 직업은 극 중 하나의 소재라고 생각했다. 태성이 가족을 대하는 마음과 감정에 집중하려고 했다"고 말했다.

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그러면서 이날 인터뷰로 만난 실제 기자들에게 "직업 특성상 로케이션 촬영이 많더라. 촬영하면서 '기자분들도 고생을 많이 하시겠구나'라는 생각을 했다"고 전했다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

초반부 '사랑꾼'의 모습을 확실하게 구축한 것도 후반부의 감정적 충돌을 설득력 있게 만들기 위한 선택이었다. 정준원은 "판타지에 가까울 정도로 아빠이자 남편인 모습들이 제대로 보여야 후반부도 잘 보여질 거라고 생각했다"며 "무언가 계산한다기보다는 태성이 가져야 할 감정들을 제대로 보여줘야 한다고 생각했다"고 짚었다.

극 중 '이상적인 남편'에 가까운 권태성을 연기하면서 정준원 역시 결혼과 가족에 대한 생각을 해보게 됐다. 정준원은 "발에도 못 미치겠지만 저도 다정하려고 노력한다. 다정한 사람이 되려고 노력하는 편"이라며 "결혼 생활에서도 중재를 잘해나가는 위치에 있어야겠다는 생각을 했다. 부모님과 아내 모두 속상하게 하지 않으려면 관심을 많이 가져야 하는구나라는 걸 알게 된 것 같다"고 말했다.

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그런 만큼 자신이 오랫동안 쫓아온 킹피셔가 아내라는 충격적인 사실을 알고도 결국 보나를 지키는 권태성의 결말 역시 정준원에게는 당연한 선택이었다.

정준원은 "당연히 그렇게 완성될 거라고 생각했다. 제가 배우로서 이 작품에서 보여줘야 하는 건 딱 하나였다. 진심으로 가족을 사랑하는 마음이었다"며 "그 마음이 완성되기 위해 초반에는 다정한 아빠와 남편의 모습으로 초석을 다졌다. 이후 기자로서의 사명감과 가장으로서의 마음이 부딪히는 혼란스러운 상황에서도 태성은 당연하게 아내를 선택할 거라고 생각하고 있었다. 그 결말이 당연히 맞다고 생각했다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com