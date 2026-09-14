[인터뷰②]정준원, '놀뭐' 태도 논란에…"굳이 숨을 필요 없어, 이젠 'SNL'도 몸 부사를 것"

정준원. 사진제공=컴퍼니온

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 정준원이 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 불거진 이른바 '태도 논란'에 처음으로 직접 입을 열었다.

정준원은 14일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 이른바 '태도 논란'과 관련 "작품도 마무리됐고, 굳이 숨어서 이야기할 필요는 없다고 생각했다"며 "'SNL 코리아' 출연 기회가 온다면 최선을 다해 몸을 불사를 수 있을 것 같다"고 밝혔다.

정준원은 지난 1일 MBC '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연해 '유부녀 킬러' 홍보에 나섰다가 예상치 못한 '태도 논란'에 휩싸였다. 당시 MC들의 질문에 짧게 답하거나 즉석에서 주어진 요청에 적극적으로 대응하지 못한 모습 등을 두고 일부 시청자들의 아쉽다는 반응이 나온 것이다.

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그런 만큼 작품 종영 후 마련된 이번 인터뷰에서는 자신을 둘러싼 이야기를 피하지 않고 직접 설명하고 싶었다고 했다. 정준원은 "이번에 만나서 이야기를 하고 싶었다. 작품도 마무리됐고, 굳이 숨어서 이야기할 필요는 없으니까"라고 말했다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

사실 당시 정준원은 예능 경험이 많지 않은 상황에서 처음 접한 즉흥적인 상황극과 첫 주연작 홍보에 대한 부담감이 겹치면서 긴장감이 커졌다고.

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정준원은 "예능을 몇 번 해보지는 않았지만, 그동안 했던 프로그램은 제 이야기를 하는 대화 형식이거나 카메라가 있다는 걸 까먹을 정도로 자연스럽게 하는 여행 프로그램이었다"며 "'놀면 뭐하니?'는 프로그램 특성상 하나의 세계관을 가지고 상황극처럼 즉흥적으로 하는 방식이었다. 그런 경험이 전무한 상태였다"고 말했다.

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이어 "첫 주연으로 나온 상황이라 너무 잘하고 싶은 마음이 컸다. 웃음도 드리고 싶었고, 거기에 대한 욕심도 있었다. 평소 너무 좋아했던 유재석 선배님도 실제로 보게 되면서 오는 극도의 긴장감도 있었다"며 "잘하려고 하다 보니 오히려 더 긴장하게 됐다"고 털어놨다.

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그러면서 "제작진과 출연진 모두 재미있게 잘 만들어주시려고 했고 편집도 잘해주셨는데, 시청자분들이 좋지 않게 보시게 된 것 같아 제 입장에서는 아쉽고 안타깝다"고 덧붙였다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

다만 시청자들의 지적을 오해로 치부하지는 않았다. 정준원은 "이번에 '그렇게 생각하실 수도 있구나'라는 걸 처음 알았다"며 "'연기가 본업이라고 해서 그것만으로 대중을 설득할 수 있는 건 아닌가'라는 생각도 들었고, 제가 가져야 할 책임감이 많다는 것도 알게 됐다"고 말했다.

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오랜 무명 생활 끝에 갑작스럽게 커진 관심에 적응하는 과정에서 겪은 시행착오였다는 생각도 밝혔다. 정준원은 "늦은 나이에 수면 위로 올라오다 보니 그동안은 주어진 연기만 했지, 책임감을 가지고 무언가를 해야 하는 롤은 없었다"며 "길지 않은 시간에 너무 갑자기 많은 걸 배워야 하는 상황이 생기다 보니 과부하가 온 것 같다. 하지만 분명 필요한 과정이라고 생각한다"고 했다.

이어 "이번 일을 계기로 많은 것을 느꼈다. 같은 실수를 반복하지 않도록 노력해야겠다고 생각했다"며 "대중에게 비치는 직업이다 보니 숙명이라고 받아들였다. 그것 역시 관심이라고 생각하고 받아들여야겠다는 생각을 했다"고 말했다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

당시 함께 출연했던 공효진을 비롯한 동료 배우들이 직접 정준원을 감싼 것에 대해서도 고마움을 전했다. 정준원은 "너무 감사했다. 팀 안에서는 같이 고생했는데, 그분들에게 피해가 된 것 같아 죄송한 마음이 컸고 감사한 마음도 컸다"며 "효진 누나가 걱정을 많이 해주셨다"고 했다.

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실제 상대역 공효진과 소속사 수장 이제훈 역시 정준원에게 힘을 실어줬다고. 정준원은 "두 분 다 걱정을 많이 해주셨다. '네 일에 최선을 다해서 작품으로 설득하면 금방 지나가는 일이니까 너무 마음 쓰지 말고, 촬영 중이니 잘 마무리하라'는 이야기를 해주셨다"고 전했다.

정준원은 연기와 예능에서 자신의 모습이 다르게 비치는 이유에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 정준원은 "제 이야기를 할 때 가장 불안하고 힘든 지점이 크다. 반면 연기하는 순간에는 대본이 있고 다른 인물로서 서로 합의된 상태로 들어가기 때문에 좀 더 대범해지는 것 같다"고 설명했다.

그렇다고 예능 출연 자체를 피할 생각은 없다. 오히려 다시 기회가 주어진다면 적극적으로 도전해보고 싶다는 의지를 드러냈다. 정준원은 "그런 기회를 제공해주신다면 최선을 다해서 두 번은 실수하지 않도록

해내보고 싶은 마음이 크다"고 강조했다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

토크쇼나 리얼리티 형식의 예능에는 비교적 익숙하지만, '놀면 뭐하니?'처럼 세계관 속에서 즉흥적인 상황극을 펼치는 방식에는 어려움을 느꼈다는 정준원. 그렇다면 한층 더 적극적인 콩트 연기가 필요한 'SNL 코리아' 출연은 어떨까. 정준원은 "최선을 다해서 몸을 불사를 수 있을 것 같다"고 웃으며 답했다.

사실 평소 예능 프로그램도 즐겨 본다는 정준원은 "'놀면 뭐하니?'도 재미있게 보는 프로그램이고 예능을 좋아한다"며 "특별히 어떤 프로그램을 해보고 싶다고 생각해본 적은 없지만, 저는 아예 초보니까 많이 경험하면서 습득하고 싶다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com