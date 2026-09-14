[인터뷰①] '타짜4' 변요한 "난 ♥티파니 영의 남편…'소녀시대 형부' 타이틀 욕심? NO"

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영과 결혼 후 달라진 점을 이야기했다.

변요한은 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "티파니 씨와 결혼하고 나서 저 자신을 믿는 힘이 더 커졌다"고 했다.

23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

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변요한은 본능적으로 돈을 몰고 다니는 타고난 꾼 장태영을 연기했다. 극 중에서 미요시 아야카와 베드신을 선보인 그는 "미요시 아야카의 컨디션을 계속해서 체크했고, 연기적인 대화도 많이 나눴다"며 "미요시 아야카는 어떻게 보면 신비로우면서 위험해 보이기도 하고, 대중이 봤을 땐 어떨까 싶더라. 카리스마 있는 여성인 것 같다"고 말했다.

이어 아내인 티파니 영이 영화를 봤는지 묻자, 그는 "아직 영화를 못 봤다. 그 친구도 일을 오래 했기 때문에 제가 얼마나 힘든지에 대해 먼저 공감을 해준다. 또 일하는 과정에 객관화가 잘 되어 있는 친구라 전혀 지장이 없다"며 "티파니 씨가 저희 영화를 많이 응원해 줘서 고맙지만, 그만큼 저희 팀들도 열심히 했기 때문에 그 노력은 절대 평가가 되어야 한다고 생각한다"고 말했다.

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또 티파니 영과 결혼 후 달라진 점을 묻자, 변요한은 "저 자신을 믿는 힘이 더 커졌다. 저희가 신혼여행을 늦게 다녀오지 않았나. 두 작품 촬영을 끝내고 다녀왔다"며 "가장 어려운 게 사랑하는 사람을 지키는 일인데, 저는 결혼을 했고 그 어려운 걸 해냈기 때문에 작품을 할 때도 스스로를 믿는 힘과 자신감이 커졌다. 책임감도 생기고, 사랑하는 힘도 커졌다. 앞으로 이 마음이 더 커지지 않을까 싶다"고 답했다.

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소녀시대 멤버들의 유일한 형부가 된 점에 대해선 "그냥 저는 티파니 씨의 남편이다. 제가 그렇게 정리를 했고, 그게 맞다고 생각하고 있다. 배우 변요한으로서 각개전투를 하듯 잘 가고 싶고, (티파니 영의) 남편으로서 새로운 챕터를 열고 잘 살아가고 싶다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com