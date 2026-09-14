[인터뷰③]'유부녀 킬러' 정준원, 정준원, 미스캐스팅 우려에 "원작 팬 아쉬움 이해, '로코퀀' 공효진 믿고 갔다"

정준원. 사진제공=컴퍼니온

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 정준원이 '유부녀 킬러' 원작을 두고 나온 '미스캐스팅' 반응에 솔직한 생각을 밝혔다.

정준원은 14일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "원작 팬분들은 충분히 아쉬울 수 있겠다고 생각했다"면서도 "이야기를 믿었고, 작품이 끝나갈 때쯤이면 권태성이라는 캐릭터로 분명 설득할 수 있을 거라는 믿음이 있었다. 그리고 '로코퀸' 공효진 선배님과 함께할 수 있었다는 자체가 영광이었다. 선배님을 믿고 갔다"고 말했다.

지난 12일 종영한 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 육아휴직을 마치고 복직한 평범한 워킹맘이자 법망을 피한 악질 범죄자를 사적으로 처단하는 전설의 저격수 유보나(공효진)가 진실을 집요하게 쫓는 열혈 기자 남편 권태성(정준원)에게 자신의 정체를 숨긴 채 가족과 일상을 지켜내기 위해 벌이는 아슬아슬한 이중생활 추적 액션물이다.

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정준원은 유보나의 남편이자 킹피셔를 오랫동안 집요하게 추적해 온 탐사 전문 기자 권태성을 연기했다. 권태성은 8년 전 취재 중 크게 다쳤을 때 유보나의 신고로 목숨을 건진 뒤, 병원과 산장에서 운명처럼 재회해 사랑에 빠지고 결혼하게 된다. 이후 자신이 오랫동안 추적해 온 킹피셔의 정체가 아내라는 사실을 알게 되면서 극심한 혼란을 겪지만, 결국 끝까지 보나를 지키는 길을 택한다.

다만 캐스팅 공개 당시에는 원작 속 권태성과 정준원의 이미지가 다르다는 반응과 함께, 공효진과의 로맨스 조합이 낯설다는 의견도 나왔다. 일각에서는 '미스캐스팅이 아니냐'는 반응까지 있었다.

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정준원 역시 이러한 반응을 접했다고. 정준원은 "처음 드라마 대본을 접했을 때는 원작과 다르게 각색됐기 때문에, 드라마 속 판타지적이고 비현실적일 정도로 다정한 남편이자 아빠의 모습을 어떻게 표현할지에 집중하고 있었다. 그러다가 그런 논란이 있다는 걸 알게 됐다"고 말했다.

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이어 "웹툰에서는 태성이 화려한 외모를 가진 인물이고, 보나가 태성에게 반하는 과정에서도 외모가 어필되는 부분이 있었다"며 "반면 드라마에서는 아내와 자식을 대하는 태성의 모습이 보다 현실적으로 그려졌다. 저는 원작과 드라마의 캐릭터가 다르다고 봤기 때문에 크게 신경 쓰이지 않았다"고 설명했다.

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그러면서도 원작 팬들의 아쉬움은 충분히 이해했다고. 정준원은 "원작 팬분들은 원작 속 태성을 기대하셨을 테니 충분히 아쉬울 수 있겠다는 생각이 들었다"며 "그래도 저는 이야기를 믿었다. 작품이 끝나갈 때쯤이면 권태성이라는 캐릭터로 분명 설득할 수 있을 거라는 믿음이 있었다"고 자신감을 드러냈다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

상대역 공효진과의 호흡에는 부담과 기대가 공존했다. 정준원은 "부담도 있었지만 기대도 있었다. 공효진 선배님의 작품을 어릴 때부터 접해왔다"며 "실제로 같이 작업해보니 촬영이고 스태프분들이 카메라로 찍고 있는 상황인데도 선배님이 연기하는 순간에는 진짜라고 믿게 만드는 엄청난 힘이 있더라"고 감탄했다.

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공효진의 능동적인 연기 방식에서도 많은 것을 배웠다고 했다. 정준원은 "내가 어색하면 보는 사람도 어색할 수 있으니, 본인이 옳다고 생각하면 밀어붙여야 하는 추진력이 있었다. 그렇게 선택한 것들이 대부분 맞아떨어졌다"며 "능동적으로 장면을 만들어가는 모습을 보면서 많이 배웠다"고 말했다.

특히 정준원은 "장르 자체가 로맨스로 규정되는 작품은 아니지만 로맨스가 분명히 나오지 않나. '로코퀸'과 함께할 수 있었다는 자체가 영광이었다"며 "저는 선배님을 믿고 갔다. 상대 배우가 훨씬 더 몰입할 수 있도록 배려를 많이 해주셨다"고 고마운 마음을 표했다.

공효진의 액션 연기를 위한 노력에도 혀를 내둘렀다. 정준원은 "액션에 어려움이 있을 수도 있는데 킥복싱도 배우러 다니고 액션스쿨에도 다니면서 노력하셨다"며 "저는 상대적으로 컴퓨터 앞에 앉아서 편하게 촬영한 것 같아 죄송스러울 정도였다. 위험한 장면은 대역 배우분들이 해주신 것도 있지만, 완성된 작품을 보니 부족함이 전혀 느껴지지 않았다"고 했다.

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정준원. 사진제공=컴퍼니온

극 중 이동진 역으로 호흡을 맞춘 이상이와는 실제 친구처럼 가까워졌다. 정준원은 "제가 상이보다 세 살 정도 형인데, 굉장히 강한 친밀감을 느꼈다. 처음 만나는 날부터 말을 놓고 친구처럼 지내기로 했다"며 "효진 선배에게도 당연히 많이 의지했지만, 동년배 동성 친구끼리 오는 친밀감이 있지 않나. 친구처럼 지내고 서로 의지했던 것들이 화면에도 잘 담긴 것 같아 다행이라고 생각했다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com