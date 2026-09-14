[인터뷰④]정준원 "이제훈, 열과 성 다해 피드백…이젠 주연롤? 여전히 불안감 커"

정준원. 사진제공=컴퍼니온

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[스포츠조선 정빛 기자]배우 정준원이 커진 역할과 관심 속에서 느끼는 부담감과 이를 연기의 원동력으로 삼는 마음을 털어놨다.

정준원은 14일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "주연을 맡아도 '잘할 수 있어'라는 마음이 뚜렷하게 있는 건 아니다. 불안감이 조금 더 크고, 그게 오히려 연기의 원동력이 되는 것 같다"며 "제훈이 형이 열과 성의를 다해 피드백을 주셨다. 작품도 잘 챙겨보면서 응원 메시지를 보내주셨다"고 했다.

지난 12일 종영한 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 육아휴직을 마치고 복직한 평범한 워킹맘이자 법망을 피한 악질 범죄자를 사적으로 처단하는 전설의 저격수 유보나(공효진)가 진실을 집요하게 쫓는 열혈 기자 남편 권태성(정준원)에게 자신의 정체를 숨긴 채 가족과 일상을 지켜내기 위해 벌이는 아슬아슬한 이중생활 추적 액션물이다.

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정준원은 유보나의 남편이자 킹피셔를 오랫동안 집요하게 추적해 온 탐사 전문 기자 권태성을 연기했다. 정준원은 "권태성을 연기한 입장에서는 잘 마무리가 된 것 같아 뿌듯하다"며 "정준원의 입장에서는 많은 것을 배울 수 있었다. 긍정적이고 좋은 기억으로 남아 있다"고 작품을 돌아봤다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

앞서 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'의 구도원 역으로 얼굴을 알린 정준원은 '유부녀 킬러'에서도 극의 한 축을 책임지며 시청자들에게 존재감을 각인시켰다. 연이은 작품을 통해 인지도가 높아진 만큼 달라진 일상도 체감하고 있다. 정준원은 "많은 분이 알아봐 주시는 것도 있고, 관심을 가져주시는 것도 있다. 예전에는 없었던 일들이니 많이 느끼고 있다. 너무 감사하다"고 말했다.

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그러나 커진 역할과 관심이 자신감으로만 이어진 것은 아니었다. 오히려 정준원은 배우로서 느끼는 불안감이 여전히 크다고 솔직하게 털어놨다.

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정준원은 "불안한 마음이 가장 어렵고 크다. 매 작품마다 태어나서 처음 연기하는 듯한 마음으로 임하게 된다"며 "요령도 없고, 그러다 보니 해도 해도 잘 모르겠고 어렵다"고 말했다.

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이어 "마음으로는 잘해내겠다고 하지만 계속 불안한 상태로 연기할 것 같다. 그래도 연기하는 자체가 제가 좋아하는 일이고 성취감도 있다"며 "'잘할 수 있어'라는 마음이 뚜렷하게 있는 건 아닌 것 같다. 불안감이 조금 더 크다"고 했다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

정준원은 이러한 불안감을 오히려 연기를 계속 고민하게 만드는 힘으로 받아들이고 있었다. 정준원은 "결핍이 있어야 성장한다고 생각한다. 제가 만족이 안 되니까 자꾸 고민하게 되고, 몰입하고 집중할 수 있게 되는 것 같다. 그게 원동력이 되는 것 같다"고 짚었다.

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오랜 시간 배우로 활동해 온 만큼 지금의 관심이 더욱 남다를 터다. 정준원은 지난 시간을 돌아보며 "참 포기하지 않고 잘 버텨온 것에 대해 스스로에게 '고생했다'고 칭찬해주고 싶다. 그때가 있었기 때문에 지금도 할 수 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "가끔 '지금의 기억을 그대로 가지고 10년 전으로 돌아간다면 더 잘될 수 있을까'라는 생각을 해본 적이 있는데 답이 없더라"며 "그 순간들이 있었기 때문에 지금이 있다고 본다. 그때도 촬영하는 하루하루가 즐거웠고 좋은 기억으로 남아 있다"고 돌아봤다.

배우로서 궁극적으로 원하는 것은 특정한 위치나 타이틀보다 '신뢰'였다. 정준원은 "궁금해하는 연기자가 되고 싶다. 관계자들에게 쓰임새가 있는 연기자가 되고 싶고, 무엇보다 신뢰받을 수 있는 배우가 되고 싶다"고 밝혔다.

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최근 작품들을 통해 다정하고 선한 이미지로 주목받게 된 것도 정준원에게는 뜻밖의 변화였다. 정준원은 "두 작품 때문에 대중분들이 저를 알게 되신 건데, 그전 작품들에서는 오히려 반대되는 역할을 오랫동안 많이 해왔다"며 "선한 이미지로 봐주셔서 오히려 놀랐다"고 말했다.

그렇기에 앞으로 특정 이미지에 자신을 한정하고 싶지는 않다. 정준원은 "특정 장르를 하고 싶다는 생각은 크게 없었다"며 "모든 걸 잘 소화할 수 있다는 걸 증명하고 싶다"고 힘주어 말했다.

정준원. 사진제공=컴퍼니온

배우로서 새로운 전환점도 맞았다. 정준원은 '유부녀 킬러' 촬영 도중 기존 소속사를 떠나 배우 이제훈이 이끄는 컴퍼니온에 새 둥지를 틀었다. 이제훈에게 든든한 응원도 받았다고.

정준원은 "촬영을 하고 있었고 방영이 시작될 때까지도 촬영 중이었다. 전 회사와 일을 하다가 그 사이에 옮기게 됐다"며 "제훈이 형이 열과 성의를 다해서 피드백을 주셨다. 작품도 잘 챙겨봐 주시면서 '좋게 보고 있다'고 응원 메시지를 보내주셨다"고 고마워했다.

정준원의 친형인 정지현 감독도 동생의 연기를 지켜보며 피드백을 건넸다. 정준원은 "이번에는 연기적인 것보다 작품 이야기를 많이 해줬다. 기능적으로 보여줘야 하는 부분을 재미있게 보고 있다고 했다"며 "형과 자주 보지는 못하는데 가끔 전화가 온다. 방영 중이면 작품을 보고 피드백을 해주는 정도"라고 말했다.

이어 "형제끼리는 부끄러워서 잘 못 하는 것도 있는데, 형이 많이 이야기해줘서 고맙다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com