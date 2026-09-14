효연, 소녀시대 활동 의욕 잃었던 이유 "파트 없어 비관적이었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 효연이 소녀시대 활동 당시 주목받지 못했던 설움을 털어놓으며 비슷한 처지의 후배들에게 각별한 마음을 드러냈다.

최근 침착맨의 유튜브 채널에는 소녀시대 멤버이자 6세대 걸그룹 효리수의 리더 겸 메인 보컬 효연이 출연했다.

이날 효연은 소녀시대 데뷔 초를 떠올리며 "멤버가 워낙 많다 보니까 처음부터 주목받지 못했던 멤버였다"고 고백했다.

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이어 "요즘 예쁜 신인 아이돌 친구들을 보면 다인원 그룹인데도 한 명만 비주얼 센터로 밀어주거나, 실력 있는 한 명만 챌린지를 찍게 하는 등 우선 한 명에게 계속 힘을 실어준다"고 말했다.

효연은 상대적으로 기회를 얻지 못한 멤버들에게 자연스럽게 시선이 간다고 했다. 그는 "그 옆에 있는 친구들의 표정을 보면 내 눈에는 '나도 할 수 있는데'라는 마음이 느껴진다"며 "옆에서 리액션을 해주고 있지만 그 친구들의 눈빛을 보면 슬프다기보다는 안타깝다. 나도 그랬기 때문"이라고 털어놨다.

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그러면서 "그래서 그런 친구들이 더 눈에 들어오고 이름도 한 번 더 물어보게 된다"고 덧붙였다.

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효연은 적은 파트로 인해 의욕을 잃었던 자신의 경험도 솔직하게 밝혔다. 그는 "파트가 많은 사람은 욕심이 생기니까 보컬 레슨도 더 많이 한다. 그런데 파트가 없는 사람은 오히려 더 안 하게 된다"고 설명했다.

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당시 효연에게 자극과 용기를 준 멤버는 서현이었다. 효연은 "주변에서 한마디씩 해주는 친구들이 있다. 서현은 '언니, 보컬 레슨도 더 해봐요. 춤 레슨만 하지 말고 해봐요'라고 했다"고 회상했다.

이어 "내가 못 해서 해보라고 한 게 아니라 자꾸 비관적이고 부정적으로 생각하니까 그렇게 말해준 것"이라며 "그 이야기를 들으면 '맞아. 계속하다 보면 언젠가 파트가 늘어나겠지'라는 생각으로 다시 해볼 때도 있었다. 살아가면서 생각은 계속 달라지는 것 같다"고 말했다.